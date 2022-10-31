Победа Ломаченко, Днепр-1 оторвался от Шахтера, Музычук вышла в полуфинал

​Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 30 октября.

1. Ломаченко в очень сложном бою по очкам победил Ортиса. Впереди – Хейни! В Нью-Йорке состоялся поединок с участием украинского боксера.

2. Дубль Буяльского, гол Ваната. Динамо на Арене Львов переиграло Кривбасс. За криворожскую команду снова забил Дебелко.

3. Скромно, но по делу. Днепр-1 добился победы над Черноморцем. Команда Александра Кучера укрепила свое единоличное лидерство в УПЛ.

4. Турнирная таблица УПЛ. Днепр-1 оторвался от Шахтера, Динамо – на 7-м месте. На дне турнирной таблицы находятся «Ингулец» и «Черноморец».

5. Она зевнула фигуру. Анна Музычук выиграла у Конеру и вышла в полуфинал. В полуфинале Турнира претенденток украинка сыграет с обидчицей своей сестры.

6. Удаление голеадора. Металлист в меньшинстве не удержал победу надо Львовом. Максим Прядун снова отличился голом, однако вместе с тем получил и две бестолковые желтые.

7. Ферстаппен выиграл в Мексике, Хэмилтон и Перес - в топ-3, неудача Феррари. Макс Ферстаппен стал рекордсменом Формулы-1 по количеству побед в сезоне.

8. Байндл проиграла Паолини в финале 100-тысячника ITF в Испании. Украинская теннисистка не смогла выиграть трофей в Лес-Франкесес-дель-Валье.

9. Отбор Евро-2023. Украина U-17 вышла в элит-раунд с первого места. В последнем матче удалось добыть нужный результат с командой Боснии и Герцеговины.

10. Фернандиньо и Витиньо без трофея. Фламенго выиграл Кубок Либертадорес. Третья победа «стервятников» в истории самого престижного турнира Южной Америки.