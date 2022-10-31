Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Победа Ломаченко, Днепр-1 оторвался от Шахтера, Музычук вышла в полуфинал
Другие новости
31 октября 2022, 04:00 | Обновлено 31 октября 2022, 04:30
292
0

Победа Ломаченко, Днепр-1 оторвался от Шахтера, Музычук вышла в полуфинал

Главные новости за 30 октября на Sport.ua

31 октября 2022, 04:00 | Обновлено 31 октября 2022, 04:30
292
0
Победа Ломаченко, Днепр-1 оторвался от Шахтера, Музычук вышла в полуфинал
Getty Images/Global Images Ukraine. Василий Ломаченко

​Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 30 октября.

1. Ломаченко в очень сложном бою по очкам победил Ортиса. Впереди – Хейни! В Нью-Йорке состоялся поединок с участием украинского боксера.

2. Дубль Буяльского, гол Ваната. Динамо на Арене Львов переиграло Кривбасс. За криворожскую команду снова забил Дебелко.

3. Скромно, но по делу. Днепр-1 добился победы над Черноморцем. Команда Александра Кучера укрепила свое единоличное лидерство в УПЛ.

4. Турнирная таблица УПЛ. Днепр-1 оторвался от Шахтера, Динамо – на 7-м месте. На дне турнирной таблицы находятся «Ингулец» и «Черноморец».

5. Она зевнула фигуру. Анна Музычук выиграла у Конеру и вышла в полуфинал. В полуфинале Турнира претенденток украинка сыграет с обидчицей своей сестры.

6. Удаление голеадора. Металлист в меньшинстве не удержал победу надо Львовом. Максим Прядун снова отличился голом, однако вместе с тем получил и две бестолковые желтые.

7. Ферстаппен выиграл в Мексике, Хэмилтон и Перес - в топ-3, неудача Феррари. Макс Ферстаппен стал рекордсменом Формулы-1 по количеству побед в сезоне.

8. Байндл проиграла Паолини в финале 100-тысячника ITF в Испании. Украинская теннисистка не смогла выиграть трофей в Лес-Франкесес-дель-Валье.

9. Отбор Евро-2023. Украина U-17 вышла в элит-раунд с первого места. В последнем матче удалось добыть нужный результат с командой Боснии и Герцеговины.

10. Фернандиньо и Витиньо без трофея. Фламенго выиграл Кубок Либертадорес. Третья победа «стервятников» в истории самого престижного турнира Южной Америки.

По теме:
Напряженный матч Шахтера, шанс для Украины на ЧМ, у Костюк появился парень
Проблемы у Павелко, лишний вес Селезнева, назван будущий победитель ЧМ
Вылет Динамо из еврокубков, успех Днепра-1, названа цена на Мудрика
главные новости
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Хавбек-голеадор. Буяльский возглавил бомбардирскую гонку УПЛ
Футбол | 30 октября 2022, 21:27 2
Хавбек-голеадор. Буяльский возглавил бомбардирскую гонку УПЛ
Хавбек-голеадор. Буяльский возглавил бомбардирскую гонку УПЛ

Забив 7 голов, Виталий на 1 мяч опережает Артема Довбика и Максима Прядуна

Теренс КРОУФОРД: «117-111 – это безумие. Было близко к ничьей»
Бокс | 30 октября 2022, 10:30 1
Теренс КРОУФОРД: «117-111 – это безумие. Было близко к ничьей»
Теренс КРОУФОРД: «117-111 – это безумие. Было близко к ничьей»

Титулованный американец – о победе Василия Ломаченко над Джемейном Ортисом

Где смотреть онлайн бой Василий Ломаченко – Джемейн Ортис
Бокс | 30.10.2022, 04:01
Где смотреть онлайн бой Василий Ломаченко – Джемейн Ортис
Где смотреть онлайн бой Василий Ломаченко – Джемейн Ортис
Тренер Металлиста: «Компетентные органы дадут оценку спорному эпизоду»
Футбол | 30.10.2022, 22:40
Тренер Металлиста: «Компетентные органы дадут оценку спорному эпизоду»
Тренер Металлиста: «Компетентные органы дадут оценку спорному эпизоду»
Ломаченко в очень сложном бою по очкам победил Ортиса. Впереди – Хейни!
Бокс | 30.10.2022, 06:23
Ломаченко в очень сложном бою по очкам победил Ортиса. Впереди – Хейни!
Ломаченко в очень сложном бою по очкам победил Ортиса. Впереди – Хейни!
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ШУТКА. Тело генерала, командовавшего рашистами в Украине, выловили в реке
ШУТКА. Тело генерала, командовавшего рашистами в Украине, выловили в реке
29.10.2022, 21:33 4
Война
Василий Ломаченко – Джемейн Ортис. Трудная победа. Видео боя
Василий Ломаченко – Джемейн Ортис. Трудная победа. Видео боя
30.10.2022, 06:45
Бокс
Балласт для легендарного Сколари. Карьера Марлоса в Бразилии идет под откос
Балласт для легендарного Сколари. Карьера Марлоса в Бразилии идет под откос
29.10.2022, 12:00 1
Футбол
Матч Шахтер – Александрия приостановлен из-за воздушной тревоги
Матч Шахтер – Александрия приостановлен из-за воздушной тревоги
29.10.2022, 17:43 2
Футбол
Шанс для Украины? Еще одну сборную могут отстранить от ЧМ-2022 в Катаре
Шанс для Украины? Еще одну сборную могут отстранить от ЧМ-2022 в Катаре
29.10.2022, 10:36 18
Футбол
Великий Али против. Почему легенда добивается исключения Ирана с ЧМ-2022
Великий Али против. Почему легенда добивается исключения Ирана с ЧМ-2022
29.10.2022, 19:40 5
Футбол
Девин ХЕЙНИ – о судейской записке боя Ломаченко: «Это возмутительно»
Девин ХЕЙНИ – о судейской записке боя Ломаченко: «Это возмутительно»
30.10.2022, 09:54 17
Бокс
ВИДЕО. Как Ломаченко вышел на ринг на поединок с американцем
ВИДЕО. Как Ломаченко вышел на ринг на поединок с американцем
30.10.2022, 05:50
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности