Турнирная таблица УПЛ. Днепр-1 оторвался от Шахтера, Динамо – на 8-м месте

​​С 28 по 31 октября состоялся 10-й тур Украинской Премьер-лиги.

«Днепр-1» дома переиграл «Черноморец» (1:0) и теперь опережает «Шахтер» на 5 очков, хотя у «горняков» игра в запасе.

Киевское «Динамо» после победы над криворожским «Кривбассом» (3:1) занимает 8-е место (13 очков).

На дне турнирной таблицы находятся «Ингулец» (4 очка) и «Черноморец» (3 балла).

🏆 УПЛ. 10-й тур

28 октября

17:00. Металлист 1925 – Заря – 0:3

29 октября

13:00. Ворскла – Минай – 2:0

– Минай – 2:0 17:00. Шахтер – Александрия – 2:2

30 октября

13:00. Днепр-1 – Черноморец – 1:0

– Черноморец – 1:0 13:00. Ингулец – Рух – перенесен

13:00. Львов – Металлист – 1:1

17:00. Динамо – Кривбасс – 3:1

31 октября

13:00. Колос – Верес – 2:0

Турнирная таблица УПЛ