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Украина. Премьер лига
31 октября 2022, 20:00 | Обновлено 31 октября 2022, 20:20
24279
13

Турнирная таблица УПЛ. Днепр-1 оторвался от Шахтера, Динамо – на 8-м месте

На дне турнирной таблицы находятся «Ингулец» и «Черноморец»

31 октября 2022, 20:00 | Обновлено 31 октября 2022, 20:20
24279
13
Турнирная таблица УПЛ. Днепр-1 оторвался от Шахтера, Динамо – на 8-м месте
УПЛ

​​С 28 по 31 октября состоялся 10-й тур Украинской Премьер-лиги.

«Днепр-1» дома переиграл «Черноморец» (1:0) и теперь опережает «Шахтер» на 5 очков, хотя у «горняков» игра в запасе.

Киевское «Динамо» после победы над криворожским «Кривбассом» (3:1) занимает 8-е место (13 очков).

На дне турнирной таблицы находятся «Ингулец» (4 очка) и «Черноморец» (3 балла).

🏆 УПЛ. 10-й тур

28 октября

  • 17:00. Металлист 1925 – Заря – 0:3

29 октября

  • 13:00. Ворскла – Минай – 2:0
  • 17:00. Шахтер – Александрия – 2:2

30 октября

  • 13:00. Днепр-1 – Черноморец – 1:0
  • 13:00. Ингулец – Рух – перенесен
  • 13:00. Львов – Металлист – 1:1
  • 17:00. Динамо – Кривбасс – 3:1

31 октября

  • 13:00. Колос – Верес – 2:0

Турнирная таблица УПЛ

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Источник Sport.ua
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Комментарии 13
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avk2307
В начале чемпионата писал и сейчас придерживаюсь этого
Шахтеру УПЛ лояльный календарь дала в начале чемпионата, а вот сейчас Ингулец ( так не страшно, но после Лейпцига), Зоря, Днепр, Ворскла, Верес
а у конкурентов соперники полегче, так что мой прогноз Днепр оторвется больше, Динамо подтянется. Олександрию  я бы тоже не сбрасывал со счетов
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+6
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Veter
А что Динамо? Да перестаньте его выпячивать
Динамо обосновалось в своё пузыре с 5-го по 10-е место. Там и будет кувыркаться до конца первого круга. Хотя я уверен что они больше в этом году в УПЛ не проиграют. Но и остальные очки раздавать не будут..  Или тогда давайте постоянно писать на каком месте Ворскла и Верес. В заголовке!
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+1
⬆️
Цыплят посчитаем в декабре и главное что бы на весну не зависла какая нибудь игра.
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0
BestOf
У Динамо матч в запасе ,есть все шансы обойти Верес.
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0
Валерий Пинчук
извиняюсь за ошибки
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0
Показать Скрыть 1 ответ
Валерий Пинчук
Динамо пока на 7 но буде на 3чемпионства жаль не видать
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0
Veter
У Днепра-1 на игру больше. Просто вернулись к состоянию после первого тура, когда Шахтёр сыграл 0:0 с 25-м.
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-4
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