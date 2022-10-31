Украина. Премьер лига31 октября 2022, 20:00 | Обновлено 31 октября 2022, 20:20
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Турнирная таблица УПЛ. Днепр-1 оторвался от Шахтера, Динамо – на 8-м месте
На дне турнирной таблицы находятся «Ингулец» и «Черноморец»
31 октября 2022, 20:00 | Обновлено 31 октября 2022, 20:20
24279
13
С 28 по 31 октября состоялся 10-й тур Украинской Премьер-лиги.
«Днепр-1» дома переиграл «Черноморец» (1:0) и теперь опережает «Шахтер» на 5 очков, хотя у «горняков» игра в запасе.
Киевское «Динамо» после победы над криворожским «Кривбассом» (3:1) занимает 8-е место (13 очков).
На дне турнирной таблицы находятся «Ингулец» (4 очка) и «Черноморец» (3 балла).
🏆 УПЛ. 10-й тур
28 октября
- 17:00. Металлист 1925 – Заря – 0:3
29 октября
- 13:00. Ворскла – Минай – 2:0
- 17:00. Шахтер – Александрия – 2:2
30 октября
- 13:00. Днепр-1 – Черноморец – 1:0
- 13:00. Ингулец – Рух – перенесен
- 13:00. Львов – Металлист – 1:1
- 17:00. Динамо – Кривбасс – 3:1
31 октября
- 13:00. Колос – Верес – 2:0
Турнирная таблица УПЛ
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Шахтеру УПЛ лояльный календарь дала в начале чемпионата, а вот сейчас Ингулец ( так не страшно, но после Лейпцига), Зоря, Днепр, Ворскла, Верес
а у конкурентов соперники полегче, так что мой прогноз Днепр оторвется больше, Динамо подтянется. Олександрию я бы тоже не сбрасывал со счетов
Динамо обосновалось в своё пузыре с 5-го по 10-е место. Там и будет кувыркаться до конца первого круга. Хотя я уверен что они больше в этом году в УПЛ не проиграют. Но и остальные очки раздавать не будут.. Или тогда давайте постоянно писать на каком месте Ворскла и Верес. В заголовке!