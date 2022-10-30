Фернандиньо и Витиньо без трофея. Фламенго выиграл Кубок Либертадорес

Накануне в эквадорском городе Гуаякиль состоялся финал очередного розыгрыша Кубка Либертадорес – самого престижного клубного турнира Южной Америки, аналога европейской Лиги чемпионов.

В решающем матче сошлись бразильские команды «Фламенго» и «Атлетико Паранаэнсе».

Победу со счетом 1:0 отпраздновал «Фламенго», а автором единственного мяча в концовке первого тайма стал экс-форвард миланского «Интера» Габигол, который замкнул прострел с правого фланга.

«Фламенго» добыл свою третью в истории победу в Кубке Либертадорес, а вот «Атлетико Паранаэнсе», сыграв во второй раз в финале, вновь ушел с поля побежденным.

Отметим, что в рядах «Атлетико Паранаэнсе» участие в матче приняли хорошо известные поклонникам УПЛ Фернандиньо (экс-«Шахтер»), Витор Буэно (экс-«Динамо») и Витиньо (принадлежит «Динамо», но играет в Бразилии на правах аренды), а вот ветерану Марлосу места не нашлось даже в заявке.