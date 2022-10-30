Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Фернандиньо и Витиньо без трофея. Фламенго выиграл Кубок Либертадорес
Бразилия
30 октября 2022, 09:53 | Обновлено 30 октября 2022, 09:56
270
0

Фернандиньо и Витиньо без трофея. Фламенго выиграл Кубок Либертадорес

Третья победа «стервятников» в истории самого престижного турнира Южной Америки

30 октября 2022, 09:53 | Обновлено 30 октября 2022, 09:56
270
0
Фернандиньо и Витиньо без трофея. Фламенго выиграл Кубок Либертадорес
Getty Images/Global Images Ukraine

Накануне в эквадорском городе Гуаякиль состоялся финал очередного розыгрыша Кубка Либертадорес – самого престижного клубного турнира Южной Америки, аналога европейской Лиги чемпионов.

В решающем матче сошлись бразильские команды «Фламенго» и «Атлетико Паранаэнсе».

Победу со счетом 1:0 отпраздновал «Фламенго», а автором единственного мяча в концовке первого тайма стал экс-форвард миланского «Интера» Габигол, который замкнул прострел с правого фланга.

«Фламенго» добыл свою третью в истории победу в Кубке Либертадорес, а вот «Атлетико Паранаэнсе», сыграв во второй раз в финале, вновь ушел с поля побежденным.

Отметим, что в рядах «Атлетико Паранаэнсе» участие в матче приняли хорошо известные поклонникам УПЛ Фернандиньо (экс-«Шахтер»), Витор Буэно (экс-«Динамо») и Витиньо (принадлежит «Динамо», но играет в Бразилии на правах аренды), а вот ветерану Марлосу места не нашлось даже в заявке.

По теме:
Балласт для легендарного Сколари. Карьера Марлоса в Бразилии идет под откос
Вундеркинд Палмейраса Эндрик переписал рекорд клуба, которому почти 106 лет
Хавбек Шахтера может перейти во Фламенго
Фламенго Атлетико Паранаэнсе Кубок Либертадорес Витор Буэно Фернандиньо Витиньо Марлос Габигол
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шанс для Украины? Еще одну сборную могут отстранить от ЧМ-2022 в Катаре
Футбол | 29 октября 2022, 10:36 15
Шанс для Украины? Еще одну сборную могут отстранить от ЧМ-2022 в Катаре
Шанс для Украины? Еще одну сборную могут отстранить от ЧМ-2022 в Катаре

Тунис рискует пропустить мундиаль

Ломаченко после боя отдал свой пояс Ортису
Бокс | 30 октября 2022, 06:58 0
Ломаченко после боя отдал свой пояс Ортису
Ломаченко после боя отдал свой пояс Ортису

Красивый жест от украинца

Великий Али против. Почему легенда добивается исключения Ирана с ЧМ-2022
Футбол | 29.10.2022, 19:40
Великий Али против. Почему легенда добивается исключения Ирана с ЧМ-2022
Великий Али против. Почему легенда добивается исключения Ирана с ЧМ-2022
Теофимо ЛОПЕС: «Видимо, Ортис изучал мой бой с Ломаченко»
Бокс | 30.10.2022, 07:25
Теофимо ЛОПЕС: «Видимо, Ортис изучал мой бой с Ломаченко»
Теофимо ЛОПЕС: «Видимо, Ортис изучал мой бой с Ломаченко»
ПСЖ – Труа – 4:3. Неуловимый Месси, гол Неймара и Мбаппе. Видеообзор матча
Футбол | 30.10.2022, 02:01
ПСЖ – Труа – 4:3. Неуловимый Месси, гол Неймара и Мбаппе. Видеообзор матча
ПСЖ – Труа – 4:3. Неуловимый Месси, гол Неймара и Мбаппе. Видеообзор матча
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Аталанта готовится к продаже Малиновского
Аталанта готовится к продаже Малиновского
28.10.2022, 18:16 5
Футбол
Таблица коэффициентов. Украина обогнала Швейцарию и вернулась в топ-15
Таблица коэффициентов. Украина обогнала Швейцарию и вернулась в топ-15
28.10.2022, 09:10 32
Футбол
Где смотреть онлайн бой Василий Ломаченко – Джемейн Ортис
Где смотреть онлайн бой Василий Ломаченко – Джемейн Ортис
30.10.2022, 04:01 1
Бокс
ШУТКА. Тело генерала, командовавшего рашистами в Украине, выловили в реке
ШУТКА. Тело генерала, командовавшего рашистами в Украине, выловили в реке
29.10.2022, 21:33 2
Война
Суперкомпьютер спрогнозировал победителя ЧМ-2022 в Катаре
Суперкомпьютер спрогнозировал победителя ЧМ-2022 в Катаре
28.10.2022, 09:42 12
Футбол
ФОТО. Вес не в норме. Как сейчас выглядит Евгений Селезнев
ФОТО. Вес не в норме. Как сейчас выглядит Евгений Селезнев
28.10.2022, 14:59 11
Футбол
В Севастополе взрывы. Повреждены четыре военных корабля россии
В Севастополе взрывы. Повреждены четыре военных корабля россии
29.10.2022, 13:23 5
Война
Ломаченко в очень сложном бою по очкам победил Ортиса. Впереди – Хейни!
Ломаченко в очень сложном бою по очкам победил Ортиса. Впереди – Хейни!
30.10.2022, 06:23 61
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности