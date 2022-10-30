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Днепр-1
30.10.2022, FT 1 : 0
Черноморец
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Украина. Премьер лига
30 октября 2022, 14:53 | Обновлено 30 октября 2022, 14:54
1016
11

Скромно, но по делу. Днепр-1 добился победы над Черноморцем

Команда Александра Кучера укрепила свое единоличное лидерство в УПЛ

30 октября 2022, 14:53 | Обновлено 30 октября 2022, 14:54
1016
11
Скромно, но по делу. Днепр-1 добился победы над Черноморцем
УПЛ

Отчет о матче ожидайте позже

Украинская Премьер-лига. 10-й тур

«Днепр-1» – «Черноморец» – 1:0

Пихаленок, 23

Сваток, 20, Сарапий, 72 – Бадибанга, 40, Гладкий, 43

«Днепр-1»: Валеф – Бузанелло, Сарапий, Сваток, Адамюк, Амаш (Когут, 78), Бабенко, Рубчинский (Логинов, 90), Пихаленок (Балули, 85), Назаренко, Довбик.

Запасные: Рыбак, Юрчук, Кинарейкин, Кононов, Гомес.

«Черноморец»: Непогодов, Ермаков, Джеймс, Селин (Салюк, 74), Путря (Штогрин, 85), Кравченко, Политило (Кубемба, 85), Брагару, Бобко (Плакса, 85), Бадибанга (Наумец, 43), Гладкий.

Запасные: Варакута, Белый, Кузык, Литвиненко, Суханов, Петько, Даскалица.

Арбитр: Екатерина Монзуль (Харьков)

Стадион: «Авангард» (Ужгород)

ДНЕПР – ЧЕРНОМОРЕЦ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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Комментарии 11
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Aleks04
Дякую хлопці за дуже важливі 3 очки!
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+5
dmitriy_kk
Действительно скромная победа, могло быть больше голов. В любом случае Днепр с победой!
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+4
Andrey_1992
Ох би на куражі АЗ ще перемогти і зайняти перше місце!
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+3
Александр
Скорее Черноморец зміцнив своє аутсайдерство.Подолали сепрарів без переносу якби вони не ставили палки в колісна.Чорноморець дно 
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+3
Gargantua
гол конечно после рикошета, но там кроме гола достаточно моментов было создано.
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+2
Ретро Футбол
Якщо в минулому сезоні Чорноморець ще якось рипався, то зараз це найслабша команда УПЛ з відривом. Ну а Дніпро-1 з черговою перемогою. В чемпіонаті вималювався безперечний лідер.
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+2
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