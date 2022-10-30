Скромно, но по делу. Днепр-1 добился победы над Черноморцем
Команда Александра Кучера укрепила свое единоличное лидерство в УПЛ
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Украинская Премьер-лига. 10-й тур
«Днепр-1» – «Черноморец» – 1:0
Пихаленок, 23
Сваток, 20, Сарапий, 72 – Бадибанга, 40, Гладкий, 43
«Днепр-1»: Валеф – Бузанелло, Сарапий, Сваток, Адамюк, Амаш (Когут, 78), Бабенко, Рубчинский (Логинов, 90), Пихаленок (Балули, 85), Назаренко, Довбик.
Запасные: Рыбак, Юрчук, Кинарейкин, Кононов, Гомес.
«Черноморец»: Непогодов, Ермаков, Джеймс, Селин (Салюк, 74), Путря (Штогрин, 85), Кравченко, Политило (Кубемба, 85), Брагару, Бобко (Плакса, 85), Бадибанга (Наумец, 43), Гладкий.
Запасные: Варакута, Белый, Кузык, Литвиненко, Суханов, Петько, Даскалица.
Арбитр: Екатерина Монзуль (Харьков)
Стадион: «Авангард» (Ужгород)
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