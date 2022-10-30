Днепр-1 – Черноморец – 1:0. Текстовая трансляция матча
Следите за текстовой трансляцией поединка 10-го тура Украинской Премьер-лиги
В воскресенье, 30 октября, состоится матч 10-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором отношения выяснят «Днепр-1» и «Черноморец». Встреча пройдет в Ужгороде, на поле стадиона «Авангард», начало – в 13:00.
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Команда Александра Кучера в турнирной таблице УПЛ занимает 1 место. Она в 8 матчах набрала 22 очка, имея в активе 7 побед при одной ничьей и нуле поражений. В предыдущем матче сезона «Днепр-1» со счетом 1:0 обыграл харьковский «Металлист».
Одесский «Черноморец» имеет статус главного неудачника текущей кампании. Он в таблице УПЛ занимает последнее, 16-е, место. В восьми встреча подопечные Романа Григорчука набрали 3 пункта. Другими словами, они трижды сыграли вничью и пять раз проиграли. В своем последнем матче одесситы со счетом 1:1 разошлись миром с «Колосом».
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Днепр-1» – «Черноморец», за которой можно следить в украинской версии сайта.
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Недовоевался
В четвер був не простий матч в ЛК.
Є травмовані гравці.
аналог Сидорчука.
Интересно, вот днепровцы бы проиграли Аполлону, а этот матч был бы перенесён уже. Это они бы сейчас купались где то в термальных ваннах Закарпатья и Пихалёнок не забил бы очередной свой рикошет.