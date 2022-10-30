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Чемпионат Украины
Днепр-1
30.10.2022, FT 1 : 0
Черноморец
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Украина. Премьер лига
30 октября 2022, 13:00 | Обновлено 30 октября 2022, 15:06
4074
28

Днепр-1 – Черноморец – 1:0. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 10-го тура Украинской Премьер-лиги

30 октября 2022, 13:00 | Обновлено 30 октября 2022, 15:06
4074
28
Днепр-1 – Черноморец – 1:0. Текстовая трансляция матча
СК Днепр-1

В воскресенье, 30 октября, состоится матч 10-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором отношения выяснят «Днепр-1» и «Черноморец». Встреча пройдет в Ужгороде, на поле стадиона «Авангард», начало – в 13:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команда Александра Кучера в турнирной таблице УПЛ занимает 1 место. Она в 8 матчах набрала 22 очка, имея в активе 7 побед при одной ничьей и нуле поражений. В предыдущем матче сезона «Днепр-1» со счетом 1:0 обыграл харьковский «Металлист».

Одесский «Черноморец» имеет статус главного неудачника текущей кампании. Он в таблице УПЛ занимает последнее, 16-е, место. В восьми встреча подопечные Романа Григорчука набрали 3 пункта. Другими словами, они трижды сыграли вничью и пять раз проиграли. В своем последнем матче одесситы со счетом 1:1 разошлись миром с «Колосом».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Днепр-1» – «Черноморец», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 28
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Burevestnik
команді із Дніпра буде не легко. 
В четвер був не простий матч в ЛК. 
Є травмовані гравці.
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+5
ВОССТАВШИЙ ИЗ БАНА
Пихаленок напихивает, а Довбик долбит. Эта пара хороша у днепрян.
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+4
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Veter
Днепры так носятся, как будто из отпуска вышли
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+3
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Gargantua
Брагару для Одессы как Мудрик для Шахтера. Весь креатив от него.
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+3
Gargantua
тут Брагару могли и красную дать
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+2
Александр
Нужно назло Днепру собраться и уничтожить этот Черноморец холуев павелковских 
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+2
Показать Скрыть 2 ответа
Ретро Футбол
Перша ліга засумувала за Черножопцем. Дніпро-1 топіть іх
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+1
Aleks04
А випустити немає кого. Травми. На лаві запасних 3 воротаря та жирний Балу.
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+1
Gargantua
Кравченко может в раздевалке и лидер, но на поле от него больше проблем чем пользы.
аналог Сидорчука.
Ответить
+1
Gargantua
ой какой рикошет ))
Ответить
+1
Aleks04
Коментатор на фх клоун 🤡 
Ответить
+1
alekos59
Григорчук, залиш потопельника,  грошi та йди вже кудись!!!
Ответить
0
Александр
Черноморца никто в стране не уважает .Сепаратистская шобла 
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0
Показать Скрыть 2 ответа
KSF
Дніпро - чемпіон!!!
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0
CheMP
мдааа...
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-1
Aleks04
Як же цим жи...м одеським щастить. Це ПЗДЦ!
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-1
CheMP
но игра Черноморца..."тихий ужас"...
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-2
CheMP
гол - шара
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-3
Показать Скрыть 1 ответ
Veter
Гладкий запал на Катю. Так и красную выпросит.
Интересно, вот днепровцы бы проиграли Аполлону, а этот матч был бы перенесён уже. Это они бы сейчас купались где то в термальных ваннах Закарпатья и Пихалёнок не забил бы очередной свой рикошет.
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-3
Умник
Монзудь днище. Саню Гладкого понимаю
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-5
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