КУЧЕР: «Потеряли много эмоций в ЛК, но хорошо подготовились к Черноморцу»

Главный тренер СК «Днепр-1» Александр Кучер поделился впечатлениями от победной игры против одесского «Черноморца» (2:0):

– Очень сложная для нас игра была в плане физической готовности футболистов, ведь только сыграли в Лиге конференций. Мы просили «Черноморец» перенести игру, но они не захотели. Мы готовились как могли, ведь у нас много травмированных. Все, кто сегодня вышел на поле, очень хорошо сыграли, молодцы! Им низкий поклон. Для нас это была очень трудная и важная победа. Думаю, что она была полностью заслуженной. Хорошо сыграли во многих компонентах. Да, забили один мяч, но у нас еще были моменты, которые мы должны были реализовать.

– Во время подготовки к игре футболисты обращали внимание на то, какое место занимает «Черноморец»?

– Мы всегда отмечали, что у нас никто не смотрит в турнирную таблицу. «Черноморец» – это очень хорошо играющая команда, которая имеет хорошего тренера, который может поставить игру и не на один раз. Мы смотрели матчи одесситов и говорили ребятам, что это не их место в турнирной таблице. Где-то им не везло, но в целом это хорошая команда, умеющая и играющая в футбол.

– Трижды соперника спасла штанга. Это невезение?

– Главное, что мы получили три очка. Может, в следующем матче будем попадать в ворота чаще. Мы должны постоянно смотреть вперед. Нам сегодня нужен был результат. Мы хорошо играли, создавали моменты, потому наша победа полностью заслужена.

– В каком психологическом состоянии команда после выхода в плей-офф Лиги конференций?

– Конечно, у нас положительные эмоции, все счастливы, потому что команда с первой попытки сразу добилась такого успеха и пробилась в еврокубковую весну. Ребята отдали все силы, потеряли много эмоций, но повторюсь, они очень хорошо подготовили себя к сегодняшнему матчу и хорошо сыграли.