Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. КУЧЕР: «Потеряли много эмоций в ЛК, но хорошо подготовились к Черноморцу»
Чемпионат Украины
Днепр-1
30.10.2022, FT 1 : 0
Черноморец
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
30 октября 2022, 16:10 |
291
0

КУЧЕР: «Потеряли много эмоций в ЛК, но хорошо подготовились к Черноморцу»

Главный тренер СК «Днепр-1» – о победе в чемпионате

30 октября 2022, 16:10 |
291
0
КУЧЕР: «Потеряли много эмоций в ЛК, но хорошо подготовились к Черноморцу»
СК Днепр-1. Александр Кучер

Главный тренер СК «Днепр-1» Александр Кучер поделился впечатлениями от победной игры против одесского «Черноморца» (2:0):

– Очень сложная для нас игра была в плане физической готовности футболистов, ведь только сыграли в Лиге конференций. Мы просили «Черноморец» перенести игру, но они не захотели. Мы готовились как могли, ведь у нас много травмированных. Все, кто сегодня вышел на поле, очень хорошо сыграли, молодцы! Им низкий поклон. Для нас это была очень трудная и важная победа. Думаю, что она была полностью заслуженной. Хорошо сыграли во многих компонентах. Да, забили один мяч, но у нас еще были моменты, которые мы должны были реализовать.

– Во время подготовки к игре футболисты обращали внимание на то, какое место занимает «Черноморец»?
– Мы всегда отмечали, что у нас никто не смотрит в турнирную таблицу. «Черноморец» – это очень хорошо играющая команда, которая имеет хорошего тренера, который может поставить игру и не на один раз. Мы смотрели матчи одесситов и говорили ребятам, что это не их место в турнирной таблице. Где-то им не везло, но в целом это хорошая команда, умеющая и играющая в футбол.

– Трижды соперника спасла штанга. Это невезение?
– Главное, что мы получили три очка. Может, в следующем матче будем попадать в ворота чаще. Мы должны постоянно смотреть вперед. Нам сегодня нужен был результат. Мы хорошо играли, создавали моменты, потому наша победа полностью заслужена.

– В каком психологическом состоянии команда после выхода в плей-офф Лиги конференций?
– Конечно, у нас положительные эмоции, все счастливы, потому что команда с первой попытки сразу добилась такого успеха и пробилась в еврокубковую весну. Ребята отдали все силы, потеряли много эмоций, но повторюсь, они очень хорошо подготовили себя к сегодняшнему матчу и хорошо сыграли.

По теме:
Колос – Верес. Текстовая трансляция матча
Днепр-1 в игре с Черноморцем продлил две рекордные серии
Динамо – Кривбасс. Гармаш и Ванат выйдут с первых минут
Александр Кучер чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига Днепр-1 Днепр-1 - Черноморец
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник СК Днепр-1
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Девин ХЕЙНИ – о судейской записке боя Ломаченко: «Это возмутительно»
Бокс | 30 октября 2022, 09:54 11
Девин ХЕЙНИ – о судейской записке боя Ломаченко: «Это возмутительно»
Девин ХЕЙНИ – о судейской записке боя Ломаченко: «Это возмутительно»

Абсолютный чемпион считает, что бой украинца был более равным, чем на карте одного из рефери

Аталанта обыграла Эмполи, Малиновский вышел на замену
Футбол | 30 октября 2022, 15:58 0
Аталанта обыграла Эмполи, Малиновский вышел на замену
Аталанта обыграла Эмполи, Малиновский вышел на замену

Бергамаски реабилитировались после поражения от «Лацио»

Теофимо ЛОПЕС: «У Хейни и Стивенсона бомбанет, но Ломаченко их победит»
Бокс | 30.10.2022, 11:47
Теофимо ЛОПЕС: «У Хейни и Стивенсона бомбанет, но Ломаченко их победит»
Теофимо ЛОПЕС: «У Хейни и Стивенсона бомбанет, но Ломаченко их победит»
Ломаченко после боя отдал свой пояс Ортису
Бокс | 30.10.2022, 06:58
Ломаченко после боя отдал свой пояс Ортису
Ломаченко после боя отдал свой пояс Ортису
ВИДЕО. Как Ломаченко вышел на ринг на поединок с американцем
Бокс | 30.10.2022, 05:50
ВИДЕО. Как Ломаченко вышел на ринг на поединок с американцем
ВИДЕО. Как Ломаченко вышел на ринг на поединок с американцем
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Реакция боксеров, тренеров и фанатов на бой Ломаченко – Ортис
ВИДЕО. Реакция боксеров, тренеров и фанатов на бой Ломаченко – Ортис
30.10.2022, 13:10
Бокс
Где смотреть онлайн бой Василий Ломаченко – Джемейн Ортис
Где смотреть онлайн бой Василий Ломаченко – Джемейн Ортис
30.10.2022, 04:01 1
Бокс
ФОТО. Усик сфотографировался с россиянином Ковалевым перед боем Ломаченко
ФОТО. Усик сфотографировался с россиянином Ковалевым перед боем Ломаченко
30.10.2022, 09:00 18
Бокс
Василий Ломаченко – Джемейн Ортис. Трудная победа. Видео боя
Василий Ломаченко – Джемейн Ортис. Трудная победа. Видео боя
30.10.2022, 06:45
Бокс
Источник: В доме Павелко проведен обыск
Источник: В доме Павелко проведен обыск
28.10.2022, 20:45 45
Футбол
ВИДЕО. Усик - Джошуа бой года, Зинченко почти готов, ставим на Ливерпуль
ВИДЕО. Усик - Джошуа бой года, Зинченко почти готов, ставим на Ливерпуль
29.10.2022, 12:29
Футбол
Безумные качели. Шахтер не удержал победу над Александрией
Безумные качели. Шахтер не удержал победу над Александрией
29.10.2022, 20:22 48
Футбол
Аталанта готовится к продаже Малиновского
Аталанта готовится к продаже Малиновского
28.10.2022, 18:16 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности