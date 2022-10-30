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Днепр-1
30.10.2022, FT 1 : 0
Черноморец
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Украина. Премьер лига
30 октября 2022, 15:40 | Обновлено 30 октября 2022, 17:01
2033
0

Днепр-1 – Черноморец – 1:0. Снова Пихаленок. Видео гола и обзор матча

Смотрите лучшие моменты матча 10-го тура Украинской Премьер-лиги

30 октября 2022, 15:40 | Обновлено 30 октября 2022, 17:01
2033
0
Днепр-1 – Черноморец – 1:0. Снова Пихаленок. Видео гола и обзор матча
СК Днепр-1. Александр Пихаленок

В воскресенье, 30 октября, состоялся матч 10-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором отношения выясняли «Днепр-1» и «Черноморец».

Украинская Премьер-лига. 10-й тур

«Днепр-1» – «Черноморец» – 1:0
Гол: Пихаленок, 23

Обзор матча

События матча

23’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Пихаленок (Днепр-1).
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Источник Sport.ua
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