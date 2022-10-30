30.10.2022, FT 1 : 0
Украина. Премьер лига30 октября 2022, 15:40 | Обновлено 30 октября 2022, 17:01
2033
0
Днепр-1 – Черноморец – 1:0. Снова Пихаленок. Видео гола и обзор матча
Смотрите лучшие моменты матча 10-го тура Украинской Премьер-лиги
30 октября 2022, 15:40 | Обновлено 30 октября 2022, 17:01
2033
0
В воскресенье, 30 октября, состоялся матч 10-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором отношения выясняли «Днепр-1» и «Черноморец».
Украинская Премьер-лига. 10-й тур
«Днепр-1» – «Черноморец» – 1:0
Гол: Пихаленок, 23
Обзор матча
События матча
23’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Пихаленок (Днепр-1).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 30 октября 2022, 06:58 1
Красивый жест от украинца
Футбол | 30 октября 2022, 14:46 0
35-летний форвард «моряков» провел 450-й матч в рядах украинских клубов
Бокс | 30.10.2022, 11:47
Бокс | 30.10.2022, 09:54
Бокс | 30.10.2022, 09:00
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
29.10.2022, 13:23 8
30.10.2022, 05:50
28.10.2022, 18:16 5
Футбол
28.10.2022, 20:45 45
29.10.2022, 19:26 1
30.10.2022, 04:01 1
28.10.2022, 17:29 3