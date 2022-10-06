Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Верес – Металлист. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Чемпионат Украины
Верес
07.10.2022 15:00 - : -
Металлист
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
06 октября 2022, 17:50 | Обновлено 06 октября 2022, 18:18
94
0

Верес – Металлист. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Харьковчанам надо выбираться из нокдауна, полученного от «Шахтера» в предыдущем туре

06 октября 2022, 17:50 | Обновлено 06 октября 2022, 18:18
94
0
Верес – Металлист. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ФК Верес

Второй раз подряд «Верес» будет принимать соперников по украинской Премьер-Лиги не вдали от родного города, как это было на протяжении нескольких лет, а у себя в Ровно на стадионе «Авангард». На этот раз в гости к «Вересу» приедет харьковский «Металлист».

Верес

Подопечные Юрия Вирта в новом чемпионате страны пока выступают довольно успешно. В пяти матчах они одержали три победы и по одному разу сыграли вничью и проиграли. Впрочем, с командами, входящими в группу лидеров и которые расположились над «Вересом» в турнирной таблице, ровенские футболисты еще не встречались. Так что самые серьезные испытания у них еще впереди.

Обращает на себя внимание тот факт, что «Верес» забивает в чужие ворота совсем мало голов. Всего 6 за 5 игр, это чуть больше, чем один мяч за матч. И если на каком-то этапе их оказалось достаточно, чтобы набрать 10 очков и занимать высокое 6 место, то далее могут возникнуть трудности.

А пока у «Вереса» и его болельщиков приподнятое настроение. Причем не только от турнирного положения, а еще и потому, что команда, наконец-то, получила возможность проводить официальные матчи у себя в Ровно (пусть даже и без зрителей). Футболисты еще в предыдущем туре, наверняка, рассчитывали отметить такое событие победой. Но соперник, а им был львовский «Рух», не позволил этого сделать и тот матч завершился вничью 2:2. Теперь хозяева поля снова постараются добиться положительного результата, но уже в поединке с «Металлистом».

Металлист

Харьковчан, в целом, тоже можно было бы похвалить за старт нового сезона, учитывая все перипетии летнего периода. Если бы не игра предыдущего тура с «Шахтером». Ожидалось, что подопечные Олега Ратия и Александра Призетко окажут достойное сопротивление одному из базовых клубов сборной страны. А вышел полный разгром 1:6. Причем самое печальное, что игра у «Металлиста» тогда вообще не заладилась.

- Теперь придется выводить ребят из этого состояния. Наверное, следующая игра уже будет другой», - сказал Олег Ратий на послематчевой пресс-конференции после сокрушительного поражения от «Шахтера». Что ж, посмотрим, насколько удалось это сделать тренерскому штабу харьковчан менее, чем за неделю.

Если говоря о «Вересе», мы обратили внимание на низкую результативность его линии атаки, то у харьковской команды больше видны огрехи в защите. В каждом из пяти проведенных матчей «Металлист» пропускал голы в свои ворота. При этом именно два игрока обороны – Богдан Порох и Александр Каплиенко – уже умудрились получить по красной карточке. Что касается вратарской позиции, то здесь ветеран украинского футбола 36-летний голкипер Александр Рыбка играет практически без замены.

И еще. Поединок с «Вересом» станет особенным для Сергея Панасенко. Ведь именно из этого клуба он перебрался нынешним летом в «Металлист». В игре с «Александрией» точный удар Панасенко помог добыть победу его новой команде. Так что бывшим партнерам Сергея надо быть предельно внимательными.

Статистика матчей

Команды под названием «Верес» и «Металлист» на уровне Премьер-Лиги еще не играли. А если говорить о чемпионатах Украины, то соперники встречались в разных лигах, но было это очень давно. Поэтому вряд ли стоит об этом вспоминать. Нынешние клубы пишут новую историю взаимоотношений.

Ориентировочные составы:

«Верес»: Когут, Квасный, Вовченко, Мельник, Гагун, Кучеров, Клец, Г. Пасич, Лебеденко, Дахновский, Сергийчук

«Металлист»: Рыбка, Каплиенко, Мизюк, Федорив, Романюк, Ралюченко, Танковский, Картушов, Панасенко, Коркишко, Подлепенец

Прогноз на противостояние:

Конечно же, «Верес» будет стремиться к своей первой победе на родном стадионе. У «Металлиста» другая мотивация – не проиграть третий матч подряд в Премьер-Лиге и постараться реабилитироваться перед своими болельщиками за поражение от «Шахтера». Думаем, что найдет коса на камень, и поэтому будет ничья 1:1.

7 октября, пятница

«Верес» – «Металлист»
Ровно. Стадион «Авангард». 15:00
ТВ-трансляция на телеканале «Setanta Sports»
ВЕРЕС – МЕТАЛЛИСТ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Арбитр –
Прогноз Sport.ua – 1:1
Parimatch
Сделать ставку Зробити ставку
1xBet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Арсенал – Буде-Глимт. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Омония – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Колос – Ингулец
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Верес Ровно Металлист Харьков Верес - Металлист прогнозы
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Реал – Шахтер. Лунин выйдет в основе галактикос. Стартовые составы команд
Футбол | 05 октября 2022, 20:50 7
Реал – Шахтер. Лунин выйдет в основе галактикос. Стартовые составы команд
Реал – Шахтер. Лунин выйдет в основе галактикос. Стартовые составы команд

5 октября в 22:00 в Мадриде пройдет матч 3-го тура Лиги чемпионов

Директор Динамо: «Суркис – очень умный человек. Луческу – реально глыба»
Футбол | 06 октября 2022, 16:55 3
Директор Динамо: «Суркис – очень умный человек. Луческу – реально глыба»
Директор Динамо: «Суркис – очень умный человек. Луческу – реально глыба»

Максим Радуцкий рассказал о менеджменте киевского клуба

Никакой клаусулы. Гвардиола уверен, что Холанд не уйдет в Реал
Футбол | 06.10.2022, 16:08
Никакой клаусулы. Гвардиола уверен, что Холанд не уйдет в Реал
Никакой клаусулы. Гвардиола уверен, что Холанд не уйдет в Реал
ЛУЧЕСКУ: «В Ренне не удалось найти отель, и команда живет вдали от города»
Футбол | 05.10.2022, 21:05
ЛУЧЕСКУ: «В Ренне не удалось найти отель, и команда живет вдали от города»
ЛУЧЕСКУ: «В Ренне не удалось найти отель, и команда живет вдали от города»
Луческу признал свою ошибку. Зачем Динамо подписало Перриса и Лонвейка
Футбол | 06.10.2022, 15:30
Луческу признал свою ошибку. Зачем Динамо подписало Перриса и Лонвейка
Луческу признал свою ошибку. Зачем Динамо подписало Перриса и Лонвейка
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Олег САЛЕНКО: «Шейхи Реброва никогда не отпустят»
Олег САЛЕНКО: «Шейхи Реброва никогда не отпустят»
05.10.2022, 09:25 5
Футбол
Источник: Днепр-1 рискует потерять зимой своего капитана
Источник: Днепр-1 рискует потерять зимой своего капитана
05.10.2022, 05:40 1
Футбол
ШЕВЧЕНКО: «Единственный звук был от воздушной тревоги. По 6–7 раз в день»
ШЕВЧЕНКО: «Единственный звук был от воздушной тревоги. По 6–7 раз в день»
05.10.2022, 06:17
Футбол
Рассадник рашизма. IBA сняла бан с боксеров из рф и беларуси
Рассадник рашизма. IBA сняла бан с боксеров из рф и беларуси
05.10.2022, 13:33 15
Бокс
Большая сенсация. Лидер мирового рейтинга проиграл 66-й ракетке мира
Большая сенсация. Лидер мирового рейтинга проиграл 66-й ракетке мира
05.10.2022, 05:19 1
Теннис
С высоко поднятой головой, но без очков. Шахтер в Мадриде проиграл Реалу
С высоко поднятой головой, но без очков. Шахтер в Мадриде проиграл Реалу
05.10.2022, 23:52 72
Футбол
ВИДЕО. В прыжке с разворота! Зубков отыграл один мяч в матче с Реалом
ВИДЕО. В прыжке с разворота! Зубков отыграл один мяч в матче с Реалом
05.10.2022, 22:56 4
Футбол
Шесть дронов-камикадзе. Рашисты атаковали Белую Церковь
Шесть дронов-камикадзе. Рашисты атаковали Белую Церковь
05.10.2022, 10:40 2
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности