Второй раз подряд «Верес» будет принимать соперников по украинской Премьер-Лиги не вдали от родного города, как это было на протяжении нескольких лет, а у себя в Ровно на стадионе «Авангард». На этот раз в гости к «Вересу» приедет харьковский «Металлист».

Верес

Подопечные Юрия Вирта в новом чемпионате страны пока выступают довольно успешно. В пяти матчах они одержали три победы и по одному разу сыграли вничью и проиграли. Впрочем, с командами, входящими в группу лидеров и которые расположились над «Вересом» в турнирной таблице, ровенские футболисты еще не встречались. Так что самые серьезные испытания у них еще впереди.

Обращает на себя внимание тот факт, что «Верес» забивает в чужие ворота совсем мало голов. Всего 6 за 5 игр, это чуть больше, чем один мяч за матч. И если на каком-то этапе их оказалось достаточно, чтобы набрать 10 очков и занимать высокое 6 место, то далее могут возникнуть трудности.

А пока у «Вереса» и его болельщиков приподнятое настроение. Причем не только от турнирного положения, а еще и потому, что команда, наконец-то, получила возможность проводить официальные матчи у себя в Ровно (пусть даже и без зрителей). Футболисты еще в предыдущем туре, наверняка, рассчитывали отметить такое событие победой. Но соперник, а им был львовский «Рух», не позволил этого сделать и тот матч завершился вничью 2:2. Теперь хозяева поля снова постараются добиться положительного результата, но уже в поединке с «Металлистом».

Металлист

Харьковчан, в целом, тоже можно было бы похвалить за старт нового сезона, учитывая все перипетии летнего периода. Если бы не игра предыдущего тура с «Шахтером». Ожидалось, что подопечные Олега Ратия и Александра Призетко окажут достойное сопротивление одному из базовых клубов сборной страны. А вышел полный разгром 1:6. Причем самое печальное, что игра у «Металлиста» тогда вообще не заладилась.

- Теперь придется выводить ребят из этого состояния. Наверное, следующая игра уже будет другой», - сказал Олег Ратий на послематчевой пресс-конференции после сокрушительного поражения от «Шахтера». Что ж, посмотрим, насколько удалось это сделать тренерскому штабу харьковчан менее, чем за неделю.

Если говоря о «Вересе», мы обратили внимание на низкую результативность его линии атаки, то у харьковской команды больше видны огрехи в защите. В каждом из пяти проведенных матчей «Металлист» пропускал голы в свои ворота. При этом именно два игрока обороны – Богдан Порох и Александр Каплиенко – уже умудрились получить по красной карточке. Что касается вратарской позиции, то здесь ветеран украинского футбола 36-летний голкипер Александр Рыбка играет практически без замены.

И еще. Поединок с «Вересом» станет особенным для Сергея Панасенко. Ведь именно из этого клуба он перебрался нынешним летом в «Металлист». В игре с «Александрией» точный удар Панасенко помог добыть победу его новой команде. Так что бывшим партнерам Сергея надо быть предельно внимательными.

Статистика матчей

Команды под названием «Верес» и «Металлист» на уровне Премьер-Лиги еще не играли. А если говорить о чемпионатах Украины, то соперники встречались в разных лигах, но было это очень давно. Поэтому вряд ли стоит об этом вспоминать. Нынешние клубы пишут новую историю взаимоотношений.

Ориентировочные составы:

«Верес»: Когут, Квасный, Вовченко, Мельник, Гагун, Кучеров, Клец, Г. Пасич, Лебеденко, Дахновский, Сергийчук

«Металлист»: Рыбка, Каплиенко, Мизюк, Федорив, Романюк, Ралюченко, Танковский, Картушов, Панасенко, Коркишко, Подлепенец

Прогноз на противостояние:

Конечно же, «Верес» будет стремиться к своей первой победе на родном стадионе. У «Металлиста» другая мотивация – не проиграть третий матч подряд в Премьер-Лиге и постараться реабилитироваться перед своими болельщиками за поражение от «Шахтера». Думаем, что найдет коса на камень, и поэтому будет ничья 1:1.

7 октября, пятница