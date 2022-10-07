Украина. Премьер лига07 октября 2022, 18:21 | Обновлено 07 октября 2022, 18:23
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Верес – Металлист – 1:2. Видео голов и обзор матча
Харьковчане одержали выездную победу
07 октября 2022, 18:21 | Обновлено 07 октября 2022, 18:23
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Сегодня, 7 октября «Металлист» в шестом туре УПЛ на выезде обыграл «Верес» 2:1. Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:
События матча
79’
ГОЛ ! С пенальти забил Дмитрий Клёц (Верес).
57’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Каплиенко (Металлист).
29’
ГОЛ ! Мяч забил Максим Прядун (Металлист).
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