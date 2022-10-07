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Чемпионат Украины
Верес
07.10.2022, FT 1 : 2
Металлист
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Украина. Премьер лига
07 октября 2022, 18:21 | Обновлено 07 октября 2022, 18:23
355
0

Верес – Металлист – 1:2. Видео голов и обзор матча

Харьковчане одержали выездную победу

07 октября 2022, 18:21 | Обновлено 07 октября 2022, 18:23
355
0
Верес – Металлист – 1:2. Видео голов и обзор матча
УПЛ

Сегодня, 7 октября «Металлист» в шестом туре УПЛ на выезде обыграл «Верес» 2:1. Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:

События матча

79’
ГОЛ ! С пенальти забил Дмитрий Клёц (Верес).
57’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Каплиенко (Металлист).
29’
ГОЛ ! Мяч забил Максим Прядун (Металлист).
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Источник Sport.ua
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