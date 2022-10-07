В пятницу, 7 октября, состоится поединок шестого тура Украинской Премьер-лиги, в котором ровенский «Верес» сыграет с харьковским «Металлистом». Матч пройдет в Ровно на стадионе «Авангард», стартовый свисток прозвучит в 15:00.

Верес – Металлист. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

В прошлом туре ровенский клуб вернулся на домашний стадион. Вот только отпраздновать радостное событие победой ровенчане не сумели, сыграв вничью с «Рухом» (2:2). Харьковчане уверенно начали чемпионат (2 победы и ничья), но затем потерпели два подряд поражения. Неделю назад «Металлист» с разгромным счетом проиграл донецкому «Шахтеру» – 1:6. В турнирной таблице «Верес» опережает харьковчан на три очка.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Верес» – «Металлист», за которой можно следить здесь.