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Верес
07.10.2022 15:00 - : -
Металлист
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Украина. Премьер лига
07 октября 2022, 01:11 | Обновлено 07 октября 2022, 01:26
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Верес – Металлист. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка шестого тура Украинской Премьер-лиги

07 октября 2022, 01:11 | Обновлено 07 октября 2022, 01:26
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Верес – Металлист. Текстовая трансляция матча
ФК Верес. Юрий Вирт

В пятницу, 7 октября, состоится поединок шестого тура Украинской Премьер-лиги, в котором ровенский «Верес» сыграет с харьковским «Металлистом». Матч пройдет в Ровно на стадионе «Авангард», стартовый свисток прозвучит в 15:00.

Верес – Металлист. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

В прошлом туре ровенский клуб вернулся на домашний стадион. Вот только отпраздновать радостное событие победой ровенчане не сумели, сыграв вничью с «Рухом» (2:2). Харьковчане уверенно начали чемпионат (2 победы и ничья), но затем потерпели два подряд поражения. Неделю назад «Металлист» с разгромным счетом проиграл донецкому «Шахтеру» – 1:6. В турнирной таблице «Верес» опережает харьковчан на три очка.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Верес» – «Металлист», за которой можно следить здесь.

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Источник Sport.ua
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