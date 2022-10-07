Юрий ВИРТ: «У нас на поле были сегодня академики. Ко всем есть замечания»
Главный тренер «Вереса» прокомментировал поражение своих подопечных в матче против «Металлиста»
Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт прокомментировал поражение команды в матче 6-го тура УПЛ против харьковского «Металлиста»:
«У нас сегодня вообще ничего не было на поле. Вообще ничего! С таким отношением к делу, как сегодня – у нас будут большие проблемы. У меня был серьезный разговор с командой в перерыве. Мы уже серьезно побеседовали после игры. И завтра – тоже будем серьезно разговаривать. Потому что как только футболисты немного почувствовали вкус побед, то сразу снизили к себе требования. Все без исключения.
Начиная от Богдана Когута и завершая Михаилом Шестаковым – ко всем есть масса замечаний. Будем стараться опустить всех на землю, чтобы выходили и играли так, как в предыдущих пяти играх.
Мне не понравилось настроение на игру. По первым минутам я заметил, что это не та команда, которая играла в предыдущих матчах. Совсем не та. Наверное, это я не достучался до них.
При всем большом уважении к «Металлисту» – мы могли рассчитывать на большее. Наши футболисты забыли, за счет чего они выигрывали. Завтра мы начнем им напоминать. Потому что сегодня на поле выходили академики, которые думали, что все знают и умеют. А оказалось, что это не так.
Мы очень легко дали дважды забить сопернику. Очень просто. Первый гол – вообще шедевр. Целая группа наших футболистов не знала, что делать с мячом. И это опытные игроки.
Возможно, психологически давит фактор своего стадиона. Очень хочется снова здесь победить. Поэтому работаем дальше, исправлять ошибки».
Отметим, что матч 7-го тура чемпионата Украину по футболу «Верес» – «Металлист» завершился со счетом 1:2.
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