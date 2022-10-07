Металлист в Ровно обыграл Верес
Харьковчане реабилитировались за 1:6 от донецкого «Шахтера»
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Украинская Премьер-лига, 6-й тур
«Верес» - «Металлист» – 1:2
Клец, 79 пенальти – Прядун, 29, Каплиенко, 57.
Лебеденко, 8, Дахновский, 9, М.Шестаков, 23, Мирошник, 34, Вирт, 75 (за пределами поля) – Чидомере, 6, Федорив, 35, Романюк, 45.
«Верес»: Когут – Гагун, Мирошник, Вовченко, Квасный (С.Шестаков, 46), Клец, Кучеров, Дахновский, Лебеденко, Г.Пасич, Шестаков (Гайдучик, 46).
Запасные: Ющишин, Курко, Ст.Шарай, В.Шарай, Сергийчук, Поворознюк, Коркодым.
«Металлист»: Рыбка (Костик, 38) – Мизюк, Федорив (Ралюченко, 46), Романюк, Каплиенко – Чайковский (Кныш, 85), Чидомере (Демченко, 46), Танковский, Подлепенец, Картушов (Клименчук, 90+1) – Прядун.
Запасные: Шопин, Рязанцев, Порох.
Арбитр: Виктор Копиевский
Стадион: «Авангард»
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