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Украина. Премьер лига
07 октября 2022, 16:56 | Обновлено 07 октября 2022, 16:58
287
2

Металлист в Ровно обыграл Верес

Харьковчане реабилитировались за 1:6 от донецкого «Шахтера»

07 октября 2022, 16:56 | Обновлено 07 октября 2022, 16:58
287
2
Металлист в Ровно обыграл Верес
УПЛ

Отчет о матче ожидайте позже

Украинская Премьер-лига, 6-й тур

«Верес» - «Металлист» – 1:2

Клец, 79 пенальти – Прядун, 29, Каплиенко, 57.

Лебеденко, 8, Дахновский, 9, М.Шестаков, 23, Мирошник, 34, Вирт, 75 (за пределами поля) – Чидомере, 6, Федорив, 35, Романюк, 45.

«Верес»: Когут – Гагун, Мирошник, Вовченко, Квасный (С.Шестаков, 46), Клец, Кучеров, Дахновский, Лебеденко, Г.Пасич, Шестаков (Гайдучик, 46).

Запасные: Ющишин, Курко, Ст.Шарай, В.Шарай, Сергийчук, Поворознюк, Коркодым.

«Металлист»: Рыбка (Костик, 38) – Мизюк, Федорив (Ралюченко, 46), Романюк, Каплиенко – Чайковский (Кныш, 85), Чидомере (Демченко, 46), Танковский, Подлепенец, Картушов (Клименчук, 90+1) – Прядун.

Запасные: Шопин, Рязанцев, Порох.

Арбитр: Виктор Копиевский

Стадион: «Авангард»

ВЕРЕС – МЕТАЛЛИСТ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Источник Sport.ua
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Veter
Теперь понятен слив Шахтёру. 
Зачем зря ломать копья?
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+1
Mad_Fer_it
МХ з перемогою, пенальті - лівак. Комментатор ссався казати очевидне, не треба так.
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+1
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