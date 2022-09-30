Грандиозное открытие. Верес и Рух разошлись миром на обновленном Авангарде
Коллектив Юрия Вирта впервые в новом сезоне поделил очки с соперниками
Отчет о матче ожидайте позже.
Украинская Премьер-лига. 5-й тур.
«Верес» – «Рух» - 2:2
Дахновский, 9, Клец, 31 – Таллес, 26, Дидык, 54
Гагун, 45, Дахновский, 46, В. Шарай, 90 – Климчук, 10, Слюсар, 34, Лях, 57, Роман, 72, Соломон-Отабор, 74
«Верес»: Когут – Квасный, Вовченко, Мельник, Гагун – Кучеров, Клец – Г. Пасич, Лебеденко (М. Шестаков, 83), Дахновский (В. Шарай, 83) – Гайдучик (Сергийчук, 68).
«Рух»: Панькив – Лях, Слюсар, Дидык, Роман – Сапуга, Федорчук – Б. Бойчук (Карабин, 83), Таллес (Притула, 87), Соломон-Отабор (Рунич, 75) – Климчук.
Арбитр: Александр Соловьян (Киев).
Стадион: «Авангард» (Ровно).
Удары (в створ): 7 (5) – 8 (3)
Угловые: 6 – 3
Оффсайды: 0 – 1.
ВЕРЕС - РУХ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Температура: 16°C
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