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Чемпионат Украины
Верес
30.09.2022, FT 2 : 2
Рух Львов
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Украина. Премьер лига
30 сентября 2022, 15:27 |
597
1

Грандиозное открытие. Верес и Рух разошлись миром на обновленном Авангарде

Коллектив Юрия Вирта впервые в новом сезоне поделил очки с соперниками

30 сентября 2022, 15:27 |
597
1
Грандиозное открытие. Верес и Рух разошлись миром на обновленном Авангарде
УАФ

Отчет о матче ожидайте позже.

Украинская Премьер-лига. 5-й тур.

«Верес» – «Рух» - 2:2

Дахновский, 9, Клец, 31 – Таллес, 26, Дидык, 54

Гагун, 45, Дахновский, 46, В. Шарай, 90 – Климчук, 10, Слюсар, 34, Лях, 57, Роман, 72, Соломон-Отабор, 74

«Верес»: Когут – Квасный, Вовченко, Мельник, Гагун – Кучеров, Клец – Г. Пасич, Лебеденко (М. Шестаков, 83), Дахновский (В. Шарай, 83) – Гайдучик (Сергийчук, 68).

«Рух»: Панькив – Лях, Слюсар, Дидык, Роман – Сапуга, Федорчук – Б. Бойчук (Карабин, 83), Таллес (Притула, 87), Соломон-Отабор (Рунич, 75) – Климчук.

Арбитр: Александр Соловьян (Киев).

Стадион: «Авангард» (Ровно).

Удары (в створ): 7 (5) – 8 (3)
Угловые: 6 – 3
Оффсайды: 0 – 1.

ВЕРЕС - РУХ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 16°C

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Veter
VIP трибуна была заполнена почти полностью. И даже Вячеслав Шевчук промелькнул в кадре. )
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