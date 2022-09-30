Верес – Рух – 2:2. Где была защита? Видео голов и обзор матча

Сегодня, 30 сентября, состоялся матч 5-го тура чемпионата Украины по футболу между «Вересом» и «Рухом». Игра завершилась вничью со счетом 2:2.

Чемпионат Украины по футболу. 5-й тур

Премьер-лига. 30 сентября

«Верес» – «Рух» – 2:2

Голы: Дахновский, 9, Клец, 31 – Таллес, 26, Дидык, 53

Смотрите видео голов и обзор матча: