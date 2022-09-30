Украина. Премьер лига30 сентября 2022, 21:26 |
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Верес – Рух – 2:2. Где была защита? Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 5-го тура УПЛ
30 сентября 2022, 21:26 |
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Сегодня, 30 сентября, состоялся матч 5-го тура чемпионата Украины по футболу между «Вересом» и «Рухом». Игра завершилась вничью со счетом 2:2.
Чемпионат Украины по футболу. 5-й тур
Премьер-лига. 30 сентября
«Верес» – «Рух» – 2:2
Голы: Дахновский, 9, Клец, 31 – Таллес, 26, Дидык, 53
Смотрите видео голов и обзор матча:
События матча
53’
ГОЛ ! Мяч забил Роман Дидык (Рух Львов).
31’
ГОЛ ! Мяч забил Дмитрий Клёц (Верес).
26’
ГОЛ ! Мяч забил Бренер Таллес (Рух Львов).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Виталий Дахновский (Верес).
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