Леонид КУЧУК: «Хочу поблагодарить ВСУ за возможность играть»
Главный тренер «Руха» – о матче с «Вересом»
Главный тренер «Руха» Леонид Кучук прокомментировал ничейный результат матча с «Вересом» (2:2).
«Играть в футбол во время войны – это необычно. Сегодня было все: новый стадион, его открытие, бомбоубежище. Хочу поблагодарить хозяев поля, руководителей УАФ, которые присутствовали на игре, и всех игроков. И отдельно хочу поблагодарить ВСУ за возможность играть сегодня. Поединок был очень боевым и непростым для обеих команд. Поэтому еще раз хочу поблагодарить всех.
У нас очень молодая команда, сегодня на поле было 8 футболистов, в прошлом или нынешнем сезоне играющих за U-19. Я хочу поблагодарить молодых футболистов за их уверенную игру против одного из лидеров чемпионата. Да, были ошибки, но мы очень хорошо выглядели в матче с «Вересом». У ровенчан очень боевая команда. На этом стадионе любому коллективу будет очень тяжело играть», – сказал уроженец Минска.
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