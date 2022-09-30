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Украина. Премьер лига
30 сентября 2022, 20:54 | Обновлено 30 сентября 2022, 21:16
232
1

Леонид КУЧУК: «Хочу поблагодарить ВСУ за возможность играть»

Главный тренер «Руха» – о матче с «Вересом»

30 сентября 2022, 20:54 | Обновлено 30 сентября 2022, 21:16
232
1
Леонид КУЧУК: «Хочу поблагодарить ВСУ за возможность играть»
ФК Рух. Леонид Кучук

Главный тренер «Руха» Леонид Кучук прокомментировал ничейный результат матча с «Вересом» (2:2).

«Играть в футбол во время войны – это необычно. Сегодня было все: новый стадион, его открытие, бомбоубежище. Хочу поблагодарить хозяев поля, руководителей УАФ, которые присутствовали на игре, и всех игроков. И отдельно хочу поблагодарить ВСУ за возможность играть сегодня. Поединок был очень боевым и непростым для обеих команд. Поэтому еще раз хочу поблагодарить всех.

У нас очень молодая команда, сегодня на поле было 8 футболистов, в прошлом или нынешнем сезоне играющих за U-19. Я хочу поблагодарить молодых футболистов за их уверенную игру против одного из лидеров чемпионата. Да, были ошибки, но мы очень хорошо выглядели в матче с «Вересом». У ровенчан очень боевая команда. На этом стадионе любому коллективу будет очень тяжело играть», – сказал уроженец Минска.

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Леонид Кучук Верес Ровно Украинская Премьер-лига Рух Львов Верес - Рух
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Источник ФК Рух Львов
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Nick.Grabowski
ЗСУ - це тисячі звичайних людей, які в більшості без ротацій та відпочинку в окопах вже понад 7 місяців. 
Проблема в тому, що вся влада та власність в державі належить одним людям, а воюють за неї абсолютно інші люди, які з першими ніяк не пов'язані, які не мають влади, не володіють власністю та ресурсами в державі. Аналогічна ситуація не лише в Україні, але і в росії.
 «Нова війна буде знову приходити після цієї доти, доки питання про неї буде вирішуватися не тими, хто б'ється на полях битв.»
Анрі Барбюс, 1919
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