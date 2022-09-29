В пятницу, 30-го сентября, состоится поединок 5-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся ровенский «Верес» и львовский «Рух». Матч пройдет в Ровно, на поле стадиона «Авангард», начало в 13:00.

Коллектив Леонида Кучука перед международной паузой шокировал луганскую «Зарю» (3:1), о чем украинские болельщики уже успели благополучно позабыть за просмотром игр национальной сборной. Однако львовский «Рух» уже в ближайшее время получит еще одну неплохую возможность оказаться на передовых страницах футбольных изданий, если обыграет ровенский «Верес» в матче-открытии после реконструкции домашнего для команды Юрия Вирта стадиона.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Верес» – «Рух». За ходом матча можно следить по этой ссылке.