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Чемпионат Украины
Верес
30.09.2022 13:00 - : -
Рух Львов
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
30 сентября 2022, 04:41 | Обновлено 30 сентября 2022, 05:04
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Верес – Рух. Открытие стадиона Авангард. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 30 сентября в 13:00 поединок 5-го тура Украинской Премьер-лиги

30 сентября 2022, 04:41 | Обновлено 30 сентября 2022, 05:04
7
0
Верес – Рух. Открытие стадиона Авангард. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Верес Ровно. Стадион Авангард

30 сентября в 13:00 в матче 5-го тура Украинской Премьер-лиги играют «Верес» Ровно и «Рух» Львов.

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Встреча проходит в Ровно на поле реконструированного стадиона «Авангард». Это первый официальный матч на этом стадионе спустя 5 лет.

Верес – Рух. Открытие стадиона Авангард. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит телеканал Setanta Sports+.

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Верес – Рух. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
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Источник Sport.ua
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