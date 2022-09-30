Украина. Премьер лига30 сентября 2022, 04:41 | Обновлено 30 сентября 2022, 05:04
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Верес – Рух. Открытие стадиона Авангард. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 30 сентября в 13:00 поединок 5-го тура Украинской Премьер-лиги
30 сентября 2022, 04:41 | Обновлено 30 сентября 2022, 05:04
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30 сентября в 13:00 в матче 5-го тура Украинской Премьер-лиги играют «Верес» Ровно и «Рух» Львов.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Встреча проходит в Ровно на поле реконструированного стадиона «Авангард». Это первый официальный матч на этом стадионе спустя 5 лет.
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча
Верес – Рух. Открытие стадиона Авангард. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проводит телеканал Setanta Sports+.
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