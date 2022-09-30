30 сентября в 13:00 в матче 5-го тура Украинской Премьер-лиги играют «Верес» Ровно и «Рух» Львов.

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Встреча проходит в Ровно на поле реконструированного стадиона «Авангард». Это первый официальный матч на этом стадионе спустя 5 лет.

Верес – Рух. Открытие стадиона Авангард. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит телеканал Setanta Sports+.