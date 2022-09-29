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30.09.2022 13:00 - : -
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Украина. Премьер лига
29 сентября 2022, 20:50 |
78
0

Верес – Рух. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Долгожданное возвращение «Вереса» на «Авангард»

29 сентября 2022, 20:50 |
78
0
Верес – Рух. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
rivnepost.rv.ua

В пятницу, 30 сентября, после перерыва, вызванного матчами сборной Украины, в первом поединке 5-го тура УПЛ «Верес» в Ровно будет принимать «Рух». После более чем пятилетнего перерыва состоится возвращение «красно-черных» на реконструированный стадион «Авангард».

Верес

Ровенчане в четырех матчах нынешнего чемпионата одержали три победы и находятся в верхней части турнирной таблицы. Не случайно по результатам голосования, организованном УПЛ в номинации «Лучшие игрок и тренер августа-сентября», победили представители «Вереса» - полузащитник Дмитрий Клёц и главный тренер Юрий Вирт. Кстати, Клёц после завершения обучения во львовском УФК свои выступления в УПЛ начинал в «Карпатах», а Вирт – воспитанник СДЮШОР «Карпаты».

«Верес» все четыре матча нынешнего чемпионата провел на полях соперников. А предыдущий поединок ровенчан в статусе хозяев состоялся в Луцке в декабре прошлого года и был именно с «Рухом». Одной из «изюминок» заявки «Вереса» на чемпионат является присутствие в составе «красно-черных» сразу трех (!) пар братьев-близнецов – Шестаковых, Пасичев и Шараев. С особым настроением готовится к игре защитник «Вереса» Роман Гагун, который в прошлом чемпионате выступал именно за «Рух».

Рух

Руховцы неудачно стартовали в новом чемпионате, потерпев три поражения подряд. А в прошлом туре «Рух» сумел открыть счет побед, да еще в игре против «Зари», которая во Львове потеряла первые очки в чемпионате. К новому противостоянию «Рух» подошел с двумя клубными сериями. Пропускной сериал «желто-черных» длится 5 игр – 7 голов, а безничейный – 4 игры: победа и три поражения. Для главного тренера руховцев Леонида Кучука это будет юбилейный 20-й матч в УПЛ во главе «Руха».

Вот предматчевое мнение игрока «Руха» Виталия Романа: «Для ровенчан это будет первая официальная игра на новом домашнем стадионе. Будем надеяться, что мы победим. У нас молодая команда, у «Вереса» есть много опытных футболистов. Мы не должны бояться и должны действовать слаженно. Соперник будет сверхмотивированным. Они возвращаются на родной стадион. В конце концов, мы тоже не мальчики для битья. Сделаем все, чтобы победить».

Статистика встреч

Ранее «Верес» еще ни разу в двух матчах УПЛ не побеждал «Рух» – одна ничья и поражение. Последний раз «красно-черные» принимали руховцев 11 декабря прошлого года, когда в Луцке сыграли вничью со счетом 1:1. Оба гола были забиты во втором тайме. Хозяева поля отличились первыми (после точного удара Сергея Панасенко), а затем Юрий Климчук реализовал пенальти, спасши гостей от поражения. Кстати, во всех личных встречах оба соперника поле без забитых голов не покидают.

Фемида

Арбитром матча назначен Александр Соловьян (Киев), который провел всего 5 игр в УПЛ. Ранее «Верес» при Соловьяне провел одну игру, победив в прошлом сезоне дома «Металлист 1925». «Рух» же при этом арбитре проведет первую встречу.

Прогноз на противостояние

Оба соперника будут стремиться отпраздновать победу. «Верес» с нетерпением ждет возвращения на стадион «Авангард». С другой стороны, игроки «Руха» в прошлом туре одолели одного из лидеров «Зарю» и намерены обыграть очередного соперника. Спрогнозируем результативную ничью в поединке.

Ориентировочные составы:

«Верес»: Когут, Гагун, Мирошник, Вовченко, Е. Пасич, Клёц, Кучеров, Дахновский, Лебеденко, Г. Пасич, Гайдучик.

«Рух»: Панькив, Дидык, Слюсар, Лях, Роман, Федорчук, Сапуга, Бойчук, Соломон, Климчук, Таллес.

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30 сентября, пятница

«Верес» – «Рух»
Ровно. Стадион «Авангард». 13:00
ТВ-трансляция на телеканале «Setanta Sports»
ВЕРЕС – РУХ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Арбитр: Александр Соловьян (Киев)
Прогноз Sport.ua – 1:1
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Юрий Назаркевич
Юрий Назаркевич Sport.ua
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