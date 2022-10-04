Медиаудар Зеленского, топ-новичок Миная, зашквар от Маска, бан от ФХУ

​Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 3 октября.

1. Жесткий удар по телепулу. Зеленский подписал закон: медиаправа ушли клубам. Очень важный для украинского футбола закон вступил в силу 1 октября

2. ОФИЦИАЛЬНО. Минай подписал Коломойца. Клуб усилился опытным форвардом

3A. Разгром от Шахтера, Днепр-1 без потерь, новый стадион Вереса, победа Динамо. Самые интересные события 5-го тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре

3B. Цифры и факты. Важнейшие события 5–го тура УПЛ. Sport.ua cобрал главные события минувшего тура в статистическом разрезе

4. Заря до сих пор использует российский логотип клуба. «Кривбасс» обратил внимание на казус от луганской команды

5. Красиво забил. Соболь вошел в символическую сборную тура в Бельгии. За матч против «Мехелена» защитник получил от SofaScore высокую оценку 8.3

6. ОФИЦИАЛЬНО. Гонсало Игуаин завершит карьеру в конце сезона. Аргентинский форвард повесит бутсы на гвоздь

7A. Этот изобретатель сломался. Илон Маск предложил Украине капитулировать. Ошибка Хрущева?! Давайте нам нового Илона Маска!

7B. Зеленский отреагировал на заявление Илона Маска. Без пафоса, просто опрос. Президент Украины опубликовал небольшой опрос в своем Twitter

8. Скандал. Не попав в заявку на ЧМ, гимнаст Пахнюк решил выйти из сборной. Чемпионат мира 2022 пройдет в английском Ливерпуле с 29 октября до 6 ноября

9. МЕРКУШИНА – другу Подчуфаровой: «Убивай и насилуй, только жене не говори». Украинская биатлонистка отреагировала на пост пропившей мозги россиянки

10. ФХУ запретила белорусам и россиянам принимать участие в чемпионате Украины. Федерация хоккея стала первой, которая прописала такое правило официально