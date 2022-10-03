Жесткий удар по телепулу. Зеленский подписал закон: медиаправа ушли клубам
Очень важный для украинского футбола закон вступил в силу 1 октября
Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон о внесении изменений в Закон Украины «О физической культуре и спорте» о разграничении спортивных мероприятий и соревнований.
Таким образом, телепулу явно не суждено стать оформленным. Права на телетрансляции домашних матчей, проводимых в национальных соревнованиях, теперь принадлежат клубам.
Напомним, за изменения в начале сентября проголосовали 317 депутатов, 34 депутата не голосовали. Голосов «против» и «воздержался» не было.
Новая редакция закона предусматривает, что организатором спортивного мероприятия является клуб. И клубам теперь принадлежат права на трансляцию. Очень важный для украинского футбола закон вступил в силу 1 октября.
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Марко Джампаоло отправлен в отставку
это я как болельщик Динамо говорю
я всегда поддерживал Суркиса, когда он не отдавал трансляции телеканалам Ахметова. Это было правильно, так как ТК Футбол это всегда был департамент ФК Шахтер. Вели они себя мягко говоря неэтично и было глупо отдавать показ своих матчей компашке, которая каждую минуту эфирного времени будет использовать для поливания тебя же дерьмом.
Но в случае с Сетантой эти аргументы не действуют. Сетанта предложила абсолютно цивилизованые правила, честно выиграла конкурс. А против нее задействовали шулерство.
Это позор в целом для страны.
Продукція має свою ціну.
Деякі клуби забажали цю продукцію під час війни безкоштовно надати споживачам.
Що на ДАНИЙ ЧАС клуби не вірно зробили стосовно для своїх вболівальників?
В програші є тільки керівництво УАФ і УПЛ, які хотіли "нагнути" ці клуби, приєднавши їх до пулу, а на бажання клубів і їх вболівальників - начхати...