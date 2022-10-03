Жесткий удар по телепулу. Зеленский подписал закон: медиаправа ушли клубам

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон о внесении изменений в Закон Украины «О физической культуре и спорте» о разграничении спортивных мероприятий и соревнований.

Таким образом, телепулу явно не суждено стать оформленным. Права на телетрансляции домашних матчей, проводимых в национальных соревнованиях, теперь принадлежат клубам.

Напомним, за изменения в начале сентября проголосовали 317 депутатов, 34 депутата не голосовали. Голосов «против» и «воздержался» не было.

Новая редакция закона предусматривает, что организатором спортивного мероприятия является клуб. И клубам теперь принадлежат права на трансляцию. Очень важный для украинского футбола закон вступил в силу 1 октября.