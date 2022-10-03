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  4. Жесткий удар по телепулу. Зеленский подписал закон: медиаправа ушли клубам
Украина. Премьер лига
03 октября 2022, 08:59 | Обновлено 03 октября 2022, 09:14
3076
12

Жесткий удар по телепулу. Зеленский подписал закон: медиаправа ушли клубам

Очень важный для украинского футбола закон вступил в силу 1 октября

03 октября 2022, 08:59 | Обновлено 03 октября 2022, 09:14
3076
12
Жесткий удар по телепулу. Зеленский подписал закон: медиаправа ушли клубам
Instagram. Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон о внесении изменений в Закон Украины «О физической культуре и спорте» о разграничении спортивных мероприятий и соревнований.

Таким образом, телепулу явно не суждено стать оформленным. Права на телетрансляции домашних матчей, проводимых в национальных соревнованиях, теперь принадлежат клубам.

Напомним, за изменения в начале сентября проголосовали 317 депутатов, 34 депутата не голосовали. Голосов «против» и «воздержался» не было.

Новая редакция закона предусматривает, что организатором спортивного мероприятия является клуб. И клубам теперь принадлежат права на трансляцию. Очень важный для украинского футбола закон вступил в силу 1 октября.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 12
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Oleksandr Onys
Чудово. Продовжуємо жити в печерах
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+6
Gargantua
решение откровенно позорное.
это я как болельщик Динамо говорю
я всегда поддерживал Суркиса, когда он не отдавал трансляции телеканалам Ахметова. Это было правильно, так как ТК Футбол это всегда был департамент ФК Шахтер. Вели они себя мягко говоря неэтично и было глупо отдавать показ своих матчей компашке, которая каждую минуту эфирного времени будет использовать для поливания тебя же дерьмом.
Но в случае с Сетантой эти аргументы не действуют. Сетанта предложила абсолютно цивилизованые правила, честно выиграла конкурс. А против нее задействовали шулерство.
Это позор в целом для страны.
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+4
Dmitriy Svistak
Клуби повині були б доплачувати ща такий футбол і такі умови,даль Сетанту..
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+3
inflicted
Шлях в нікуди
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+3
inpark
Підмахнув своїй Коломойші з Г+Г. 
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0
Burevestnik
кожен футбольний клуб виготовляє продукцію - домашню гру із суперником. 
Продукція має свою ціну. 
Деякі клуби забажали цю продукцію під час війни безкоштовно надати споживачам.
Що на ДАНИЙ ЧАС  клуби не вірно зробили стосовно для своїх вболівальників?  
В програші є тільки керівництво УАФ і УПЛ, які хотіли "нагнути" ці клуби, приєднавши їх до пулу, а на бажання клубів і їх вболівальників - начхати... 
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-2
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Умник
Так он болеет за Динамо, плюс уверен Суркис нажал
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