Разгром от Шахтера, Днепр-1 без потерь, новый стадион Вереса, победа Динамо

После паузы на сборные возобновился чемпионат Украины. Возобновился он знаковым матчем в Ровно. Знаковым в том смысле, что местный «Верес» впервые за последние годы сыграл на своем стадионе. Неожиданное поражение потерпел лидер – «Колос». Осечкой «аграриев» воспользовался «Шахтер», разгромивший «Металлист». Без потерь продолжает идти «Днепр-1». «Динамо» добыло вторую победу в сезоне – над «Минаем».

Стадион тура

После весны 2017 года «Верес» играл домашние поединки не на родном стадионе, а на выезде. Преимущественно в Луцке. Это было связано с тем, что «Авангард» решили реконструировать. Реконструкция явно затянулась. До такой степени, что болельщики уже и не верили, что «красно-черные» в обозримом будущем вернутся на родную арену. Тем не менее, это случилось. Игра против «Руха» стала для «Вереса» особенной: команда из Ровно сыграла в родных стенах, на обновленном уютном стадионе. Не испортил премьеры даже сигнал воздушной тревоги, из-за которого начало игры пришлось сместить на полчаса.



ФК Верес

ВИП-ложа тура

Болельщики поддерживали «Верес» за пределами стадиона. Однако на арене «Авангарда» во время игры подопечных Вирта против «Руха» болельщики таки были. Непростые болельщики – в ВИП-ложе, которая была практически заполнена. Если учитывать нынешний протокол безопасности УПЛ, действующий в условиях войны, то такое положение вещей – явное нарушение, ведь на стадионе могут находиться только те, кто имеет непосредственное отношение к проведению матча.

Осечка тура

После четырех туров неожиданным лидером чемпионата был «Колос». Однако в пятом туре команда Вишняка потерпела досадное поражение. Досадное – с точки зрения сценария матча против «Металлиста-1925». Ковалевцы играли в большинстве фактически 70 минут матча, владели и территориальной, и игровой инициативой, но не то что не сумели сравнять счет, но и пропустили второй гол.

Удаления тура

На 23-й минуте матча «Колос» – «Металлист-1925» ковалевцам удалась быстрая контратака. Мякушко с центра поля выдал отличную передачу на Болбата, который выскакивал фактически на «свидание» с голкипером. Но свидания не получилось: Сергея не по правилам атаковал Капинус. Арбитр Иванов расценил нарушение со стороны Дмитрия как фол последней надежды.

Фол последней надежды был зафиксирован и в поединке «Ингулец» - «Ворскла», когда на 71-й минуте игры был удален Пердута. Однако в этом эпизоде, судя по всему, арбитр матча Новохатний не разобрался: защитник ворсклян не фолил против Одарюка.

Тенденция тура



СК Днепр-1

Дежурную – уже четвертую победу подряд – добыл «Днепр-1». В этот раз подопечные Кучера на выезде одолели «Львов». Одолели без лишних вопросов – 3:0. «Днепр-1» остается единственным коллективом УПЛ, который пока что не терял турнирных баллов. И не пропускалл голов. После этой виктории днепряне возглавили турнирную таблицу. Правда, возглавляли всего несколько часов: «Шахтер» победил «Металлист» и сместил «Днепр-1» с трона.

Разгром тура

«Шахтер» наконец-то прорвало. До пятого тура команда Йовичевича если и выигрывала, то исключительно с перевесом в один мяч. И весьма натужно. В этот раз, в матче против «Металлиста», дончане забили больше, чем в четырех предыдущих поединках. Игра им давалась очень легко. Могли забить даже больше шести голов. Что касается харьковчан, то команда выглядела очень убого и рассыпалась после первого пропущенного мяча.

Герой тура



ФК Шахтер. Даниил Сикан

«Эта неделя для меня – лучшая в жизни» - так прокомментировал форвард «Шахтера» Сикан свои результативные действия в двух последних поединках. Сначала Даниил отметился тремя забитыми мячами в составе молодежной сборной Украины. Хет-трик «горняка» помог «сине-желтым» одолеть сборную Словакии и пробиться на Евро. Спустя несколько дней Сикан оформил свой второй хет-трик в карьере. В этот раз не повезло «Металлисту».

Дебюты тура

Первый матч за «Шахтер» провел бывший полузащитник «Зари» Назарина. Егор вышел на поле на второй тайм игры против «Металлиста», заменив Степаненко. Судя по итоговому счету – 6:1 – дебют опорника можно считать успешным. Однако, если судить по его игре, то пока что еще рано говорить о синхронности действий с новыми партнерами.

Также первые матчи в составе «Динамо» провели легионеры из Ямайки и Нидерландов – Кахим Пэррис и Джастин Лонвейк. Оба вышли на замену в концовке непростого для гостей поединка.

Пенальти тура

Одним из героев матча против «Металлиста» в составе «Шахтера» стал Мудрик. На счету Михаила – сразу три результативные передачи. Однако отметиться забитым мячом полузащитнику не удалось. Хотя возможность и была. Под занавес игры «горняки» получили право на пенальти. Его взялся исполнять Мудрик. Но пробил очень бесхитростно: голкипер без проблем справился с ударом.

«Дерби» тура



ФК Заря

Для наставника «Кривбасса» Юрия Вернидуба, впрочем, как и для его сына Виталия, поединок против «Зари» был особенным, ведь тренер оставил заметный след в истории луганской команды. Да и его сын не один сезон выводил «Зорю» на матчи с капитанской повязкой. В этот раз Вернидубам пришлось играть против своего бывшего клуба. И тут уже не до сантиментов, ведь после проваленного старта «Кривбассу» кровь из носу нужны были очки. Команды «расписали» веселую ничью 2:2. И это как раз тот случай, когда дележ очков закономерный.

Вратари тура

Интересная ситуация относительно голкиперов сложилась в матче «Черноморец» – «Александрия». В начале второго тайма вратарь одесситов Непогодов сыграл рукой за пределами штрафной площади, за что получил прямую красную карточку. Место в воротах команды Григорчука занял Паст. Но и он отыграл недолго: был заменен из-за травмы. Вместо Евгения вышел молодой Варакута, который и пропустил два гола.

Гол тура

Классный гол забил Цыганков в ворота «Миная». Дубинчак со своего фланга сделал передачу в центр штрафной площади, и мяч рикошетом от защитника попал к Виктору. Динамовец слета вколотил мяч в самый угол ворот. Этот гол стал единственным и победным в матче, принеся «Динамо» три очка.

Символическая сборная тура: Ризнык – Кирюханцев, Матвиенко, Сарапий, Дубинчак - Р. Русин, Мудрик, Гуцуляк, Цыганков – Довбик, Сикан