Возвращение Вереса, иностранец для сборной, Металлист 1925 бьет лидера

​Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 30 сентября.

1. Грандиозное открытие. Верес и Рух разошлись миром на обновленном Авангарде. Коллектив Юрия Вирта впервые в новом сезоне поделил очки с соперниками.

2. Зинченко вошел в топ-10 самых дорогих левых защитников мира. В топ-3 рейтинга включены Альфонсо Девис, Эндрю Робертсон, Тео Эрнандес.

3. Пять самых лояльных своим клубам футболистов украинской Премьер-лиги. Среди наиболее преданных – тройка из «Шахтера», а также по одному игроку из «Динамо» и «Ворсклы».

4. Шокировали. Металлист 1925 в меньшинстве обыграл Колос. Харьковская команда нанесла ковалевцам первое поражение в чемпионате.

5. ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал 22-летнего украинского полузащитника. Инал Черткоев сейчас травмирован и не сможет сразу помочь команде.

6. Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Об этом сообщил президент страны Владимир Зеленский.

7. Президент МОК заговорил о возвращении россиян к соревнованиям. Неоднозначное заявление Томаса Баха.

8. Сборную Украины временно может возглавить помощник Реброва. Висенте Гомес рассматривается на кандидатуру главного тренера национальной команды.

9. ОФИЦИАЛЬНО. Сборные россии и беларуси пропустят ЧМ-2023 по хоккею. Сборные стран-агрессоров остаются вне хоккея.

10. Клоуны в кремле: путлер подписал аннексию еще четырех областей Украины. Состоялась церемония подписания договоров с представителями оккупантов.