Возвращение Вереса, иностранец для сборной, Металлист 1925 бьет лидера
Главные новости на Sport.ua за 30 сентября
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 30 сентября.
1. Грандиозное открытие. Верес и Рух разошлись миром на обновленном Авангарде. Коллектив Юрия Вирта впервые в новом сезоне поделил очки с соперниками.
2. Зинченко вошел в топ-10 самых дорогих левых защитников мира. В топ-3 рейтинга включены Альфонсо Девис, Эндрю Робертсон, Тео Эрнандес.
3. Пять самых лояльных своим клубам футболистов украинской Премьер-лиги. Среди наиболее преданных – тройка из «Шахтера», а также по одному игроку из «Динамо» и «Ворсклы».
4. Шокировали. Металлист 1925 в меньшинстве обыграл Колос. Харьковская команда нанесла ковалевцам первое поражение в чемпионате.
5. ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал 22-летнего украинского полузащитника. Инал Черткоев сейчас травмирован и не сможет сразу помочь команде.
6. Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Об этом сообщил президент страны Владимир Зеленский.
7. Президент МОК заговорил о возвращении россиян к соревнованиям. Неоднозначное заявление Томаса Баха.
8. Сборную Украины временно может возглавить помощник Реброва. Висенте Гомес рассматривается на кандидатуру главного тренера национальной команды.
9. ОФИЦИАЛЬНО. Сборные россии и беларуси пропустят ЧМ-2023 по хоккею. Сборные стран-агрессоров остаются вне хоккея.
10. Клоуны в кремле: путлер подписал аннексию еще четырех областей Украины. Состоялась церемония подписания договоров с представителями оккупантов.
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