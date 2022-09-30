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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал 22-летнего украинского полузащитника
Украина. Премьер лига
30 сентября 2022, 21:24 |
515
0

ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал 22-летнего украинского полузащитника

Инал Черткоев сейчас травмирован и не сможет сразу помочь команде

30 сентября 2022, 21:24 |
515
0
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал 22-летнего украинского полузащитника
ФК Черноморец. Инал Черткоев

«Черноморец» объявил о подписании 22-летнего украинского полузащитника Инала Черткоева.

Сообщается, что игрок проходит реабилитацию после травмы и некоторое время не будет появляться на поле.

Отметим, что Черткоев играл за молодежные команды «Ворсклы», но с 2020-го был без клуба.

Ранее «Черноморец» подписал 29-летнего нападающего из Конго.

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Источник ФК Черноморец
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