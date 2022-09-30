ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал 22-летнего украинского полузащитника

«Черноморец» объявил о подписании 22-летнего украинского полузащитника Инала Черткоева.

Сообщается, что игрок проходит реабилитацию после травмы и некоторое время не будет появляться на поле.

Отметим, что Черткоев играл за молодежные команды «Ворсклы», но с 2020-го был без клуба.

Ранее «Черноморец» подписал 29-летнего нападающего из Конго.