Украина. Премьер лига30 сентября 2022, 21:24 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал 22-летнего украинского полузащитника
Инал Черткоев сейчас травмирован и не сможет сразу помочь команде
30 сентября 2022, 21:24 |
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«Черноморец» объявил о подписании 22-летнего украинского полузащитника Инала Черткоева.
Сообщается, что игрок проходит реабилитацию после травмы и некоторое время не будет появляться на поле.
Отметим, что Черткоев играл за молодежные команды «Ворсклы», но с 2020-го был без клуба.
Ранее «Черноморец» подписал 29-летнего нападающего из Конго.
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