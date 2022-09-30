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Англия
30 сентября 2022, 02:42 | Обновлено 30 сентября 2022, 03:07
92
0

Зинченко вошел в топ-10 самых дорогих левых защитников мира

В топ-3 рейтинга включены Альфонсо Девис, Эндрю Робертсон, Тео Эрнандес

30 сентября 2022, 02:42 | Обновлено 30 сентября 2022, 03:07
92
0
Зинченко вошел в топ-10 самых дорогих левых защитников мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Украинский защитник Арсенала Александр Зинченко вошел в топ-10 самых дорогих левых защитников мира.

Веб-портал Transfermarkt обновил трансферную стоимость игроков.

Тарнсферная стоимость 25-летнего лефт-бека канониров оценена в 32 млн евро, и он занимает 10-е место в списке самых дорогих латералей.

В топ-3 рейтинга входят защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис (70 млн евро), игрок «Ливерпуля» Эндрю Робертсон (65 млн евро) и футболист «Милана» Тео Эрнандес (55 млн евро).

На 9-й позиции оказался его конкурент Зинченко в лондонской команде – шотландец Киран Тирни (32 млн евро).

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Александр Зинченко Transfermarkt финансы Арсенал Лондон Альфонсо Дэвис Эндрю Робертсон Тео Эрнандес Бавария Милан Ливерпуль выбор редакции
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Источник Transfermarkt
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