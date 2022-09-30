Украинский защитник Арсенала Александр Зинченко вошел в топ-10 самых дорогих левых защитников мира.

Веб-портал Transfermarkt обновил трансферную стоимость игроков.

Тарнсферная стоимость 25-летнего лефт-бека канониров оценена в 32 млн евро, и он занимает 10-е место в списке самых дорогих латералей.

В топ-3 рейтинга входят защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис (70 млн евро), игрок «Ливерпуля» Эндрю Робертсон (65 млн евро) и футболист «Милана» Тео Эрнандес (55 млн евро).

На 9-й позиции оказался его конкурент Зинченко в лондонской команде – шотландец Киран Тирни (32 млн евро).