Сборную Украины временно может возглавить помощник Реброва

Сборную Украины временно может возглавить Висенте Гомес.

Сейчас испанец Висенте Гомес работает помощником Реброва в «Аль-Айне».

УАФ рассматривает эту кандидатуру как временную, на короткий период. Главным кандидатом является Сергей Ребров. Именно Гомес и будет работать со сборной Украины до истечения контракта Реброва с «Аль-Айном».