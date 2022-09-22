Защитники Азовстали на свободе, Украина потерпела разгром в Глазго
Главные новости за 21 сентября на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 21 сентября.
1. Редис и Калина! Руководители Азова освобождены из плена в рамках обмена. Защитники Азовстали в Мариуполе теперь на свободе!
2. Болезненный реванш. Сборная Украины с крупным счетом проиграла Шотландии. Украинцы не сумели оказать сопротивление шотландцам в Глазго.
3. Будивельник уверенно разгромил Норрчепинг и прошел в 1/2 квалификации ЛЧ. Киевская команда продолжит борьбу за выход в группу.
4. ОФИЦИАЛЬНО. Владлен Юрченко – игрок Ворсклы. Клуб подтвердил подписание хавбека.
5. путин объявил частичную мобилизацию на россии. Решение о принято якобы из-за обстрелов регионов, которые граничат с Украиной.
6. Проектный менеджер. Благодаря чему Де Дзерби возглавил Брайтон. Экс-наставник «Шахтера» получит возможность попробовать силы в английской Премьер-лиге…
7. Стивенсон выйдет против Консейсао. Бразилец может создать ему проблемы. Обозреватель Sport.ua анонсирует один из главных поединков этой недели.
8. Украина – на втором месте. Как выглядит турнирная таблица Лиги наций. В Глазго сине-желтая команда проиграла шотландцам с разгромным счетом 0:3.
9. ПЕТРАКОВ: «Вы знаете, у нас война. Поезд и автобус. А раньше был самолет». Главный тренер сборной Украины пояснил причины поражения от Шотландии.
10. ОФИЦИАЛЬНО. Фабио Каннаваро возглавил клуб Серии В. Легендарный экс-защитник будет работать с «Беневенто».
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