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22 сентября 2022, 03:03 | Обновлено 22 сентября 2022, 03:33
131
0

Защитники Азовстали на свободе, Украина потерпела разгром в Глазго

Главные новости за 21 сентября на Sport.ua

22 сентября 2022, 03:03 | Обновлено 22 сентября 2022, 03:33
131
0
Защитники Азовстали на свободе, Украина потерпела разгром в Глазго
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​Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 21 сентября.

1. Редис и Калина! Руководители Азова освобождены из плена в рамках обмена. Защитники Азовстали в Мариуполе теперь на свободе!

2. Болезненный реванш. Сборная Украины с крупным счетом проиграла Шотландии. Украинцы не сумели оказать сопротивление шотландцам в Глазго.

3. Будивельник уверенно разгромил Норрчепинг и прошел в 1/2 квалификации ЛЧ. Киевская команда продолжит борьбу за выход в группу.

4. ОФИЦИАЛЬНО. Владлен Юрченко – игрок Ворсклы. Клуб подтвердил подписание хавбека.

5. путин объявил частичную мобилизацию на россии. Решение о принято якобы из-за обстрелов регионов, которые граничат с Украиной.

6. Проектный менеджер. Благодаря чему Де Дзерби возглавил Брайтон. Экс-наставник «Шахтера» получит возможность попробовать силы в английской Премьер-лиге…

7. Стивенсон выйдет против Консейсао. Бразилец может создать ему проблемы. Обозреватель Sport.ua анонсирует один из главных поединков этой недели.

8. Украина – на втором месте. Как выглядит турнирная таблица Лиги наций. В Глазго сине-желтая команда проиграла шотландцам с разгромным счетом 0:3.

9. ПЕТРАКОВ: «Вы знаете, у нас война. Поезд и автобус. А раньше был самолет». Главный тренер сборной Украины пояснил причины поражения от Шотландии.

10. ОФИЦИАЛЬНО. Фабио Каннаваро возглавил клуб Серии В. Легендарный экс-защитник будет работать с «Беневенто».

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Источник Sport.ua
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