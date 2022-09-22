Украина – на втором месте. Как выглядит турнирная таблица Лиги наций

21 сентября в 21:45 на стадионе Хэмпден Парк в Глазго сборная Украины без шансов проиграла перенесенный матч Лиги наций против команды Шотландии (0:3).

Большое игровое преимущество хозяев поля в голы воплотили Джон Макгинн и Линдон Дайкс, оформивший дубль ударами головой.

Украина теперь на втором месте в группе (7 очков), лидером стала Шотландия (9 пунктов). Далее Украина сыграет на выезде в Армении (24 сентября), а затем будет решающий матч против Шотландии в Кракове (27 сентября).

🏆 Лига наций, 21 сентября, Глазго

Шотландия – Украина – 3:0

Голы: Макгинн, 70, Дайкс, 80, 87.

Турнирная таблица

Оставшиеся матчи

5-й тур, 24 сентября

Армения – Украина

Шотландия – Ирландия

6-й тур, 27 сентября