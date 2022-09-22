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  4. Украина – на втором месте. Как выглядит турнирная таблица Лиги наций
Лига наций
22 сентября 2022, 00:47 | Обновлено 22 сентября 2022, 00:58
381
1

Украина – на втором месте. Как выглядит турнирная таблица Лиги наций

В Глазго сине-желтая команда проиграла шотландцам с разгромным счетом 0:3

22 сентября 2022, 00:47 | Обновлено 22 сентября 2022, 00:58
381
1
Украина – на втором месте. Как выглядит турнирная таблица Лиги наций
Getty Images/Global Images Ukraine

21 сентября в 21:45 на стадионе Хэмпден Парк в Глазго сборная Украины без шансов проиграла перенесенный матч Лиги наций против команды Шотландии (0:3).

Большое игровое преимущество хозяев поля в голы воплотили Джон Макгинн и Линдон Дайкс, оформивший дубль ударами головой.

Украина теперь на втором месте в группе (7 очков), лидером стала Шотландия (9 пунктов). Далее Украина сыграет на выезде в Армении (24 сентября), а затем будет решающий матч против Шотландии в Кракове (27 сентября).

🏆 Лига наций, 21 сентября, Глазго

Шотландия – Украина – 3:0

Голы: Макгинн, 70, Дайкс, 80, 87.

Турнирная таблица

Оставшиеся матчи

5-й тур, 24 сентября

  • Армения – Украина
  • Шотландия – Ирландия

6-й тур, 27 сентября

  • Украина – Шотландия
  • Ирландия – Армения
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Источник Sport.ua
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Nordenus
Все зависит от нас, нужно побеждать в последних двух матчах.
Где то мы это уже видели...
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