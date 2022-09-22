Украина – на втором месте. Как выглядит турнирная таблица Лиги наций
В Глазго сине-желтая команда проиграла шотландцам с разгромным счетом 0:3
21 сентября в 21:45 на стадионе Хэмпден Парк в Глазго сборная Украины без шансов проиграла перенесенный матч Лиги наций против команды Шотландии (0:3).
Большое игровое преимущество хозяев поля в голы воплотили Джон Макгинн и Линдон Дайкс, оформивший дубль ударами головой.
Украина теперь на втором месте в группе (7 очков), лидером стала Шотландия (9 пунктов). Далее Украина сыграет на выезде в Армении (24 сентября), а затем будет решающий матч против Шотландии в Кракове (27 сентября).
🏆 Лига наций, 21 сентября, Глазго
Шотландия – Украина – 3:0
Голы: Макгинн, 70, Дайкс, 80, 87.
Турнирная таблица
Оставшиеся матчи
5-й тур, 24 сентября
- Армения – Украина
- Шотландия – Ирландия
6-й тур, 27 сентября
- Украина – Шотландия
- Ирландия – Армения
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