ОФИЦИАЛЬНО. Фабио Каннаваро возглавил клуб Серии В

Клуб итальянской Серии В «Беневенто» официально объявил о назначении на пост главного тренера команды Фабио Каннаваро. Условия контракта не сообщаются.

Предыдущим главным тренером «Беневенто» был Фабио Казерта, которого уволили сегодня утром. После 6 туров «Беневенто» идет 13-м в турнирной таблице Серии В с 7 очками в активе.

Для 49-летнего Каннаваро это будет первый тренерский опыт за пределами Азии. Ранее он тренировал «Гуанчжоу» и «Тяньцзинь Цюанцзянь», «Аль-Наср», работал в тренерском штабе «Аль-Ахли». Последним его местом работы была национальная команда Китая.