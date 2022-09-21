ОФИЦИАЛЬНО. Фабио Каннаваро возглавил клуб Серии В
Легендарный экс-защитник будет работать с «Беневенто»
Клуб итальянской Серии В «Беневенто» официально объявил о назначении на пост главного тренера команды Фабио Каннаваро. Условия контракта не сообщаются.
Предыдущим главным тренером «Беневенто» был Фабио Казерта, которого уволили сегодня утром. После 6 туров «Беневенто» идет 13-м в турнирной таблице Серии В с 7 очками в активе.
Для 49-летнего Каннаваро это будет первый тренерский опыт за пределами Азии. Ранее он тренировал «Гуанчжоу» и «Тяньцзинь Цюанцзянь», «Аль-Наср», работал в тренерском штабе «Аль-Ахли». Последним его местом работы была национальная команда Китая.
Fabio Cannavaro è il nuovo allenatore del @bncalcio pic.twitter.com/b8mftjLuzv— Benevento Calcio (@bncalcio) September 21, 2022
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