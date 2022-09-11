В финале Открытого чемпионата США по теннису сыграют Карлос Алькарас (Испания, ATP 4) и Каспер Рууд (Норвегия, ATP 7). По мнению букмекеров, Карлос является фаворитом встречи.

US Open - Grand Slam



Нью-Йорк, США / 29 августа - 11 сентября / хард / $24,443,600



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Оба теннисиста стартовали с 1/64 финала. Карлос – 3-й сеяный турнира, Каспер – 5-й.

Карлос Алькарас уверенно проходил своих оппонентов до 1/8 финала. В первых трех раундах турнира испанец закрыл Себастьяна Баеса (Аргентина, ATP 37) в двух сетах (аргентинец снялся вначале третьего сета), а Федерико Корию (Аргентина, ATP 78) и Дженсона Бруксби (США, ATP 4) в трех. Далее, вначале в 1/8 финала Карлос провел 4-часовой матч против Марина Чилича (Хорватия, ATP 17), в котором обыграл хорвата в 5 сетах, а затем в четвертьфинале зарубился с Янником Синнером в 5 партиях, выдав лучший матч года. Но и дальше пришлось бегать с Фрэнсисом Тиафо (США, ATP 26) больше 4 часов. Были вопросы по физической форме испанца, но и встречу с американцем он закрыл в свою пользу в 5 сетах.

Каспер Рууд в трех сетах обыграл Кайла Эдмунда (Великобритания, ATP 601) и Маттео Берреттини (Италия, ATP 14). В четырех партиях норвежец расправился с Тимом Ван Рейтховеном (Нидерланды, ATP 117) и Корентеном Муте (Франция, ATP 112), а единственный 5-сетовый триллер Рууда припал на 1/16 финала против Томми Пола (США, ATP 34), где первые 4 сета были сыграны с экстра-геймами (3 тай-брейка), а уже в 5-й партии Рууд повесил «баранку» своему оппоненту. В полуфинале Рууд обыграл Карена Хачанова (АТР 31) в 4-х сетах, выдав исторический розыгрыш на сетболе в 1-й партии.

Instagram. Каспер Рууд

В этом сезоне Алькарас выиграл 4 титула на уровне АТР и еще дважды проиграл в финалах. Финал US Open – 1-й финал для 19-летнего испанца на турнирах Grand Slam.

Рууд проводит довольно удачный для себе сезон. В 2022 Каспер выиграл 3 трофея на турнирах серии АТР 250. В своей карьере Рууд выиграл 8 титулов на грунте и 1 на харде. В этом сезоне Каспер впервые в карьере сыграл в финале Grand Slam, а именно на Ролан Гаррос, где уступил Рафаэлю Надалю. Соответственно, финал US Open для него 2-й финал на турнирах Grand Slam в сезоне и карьере.

Ранее теннисисты дважды встречались между собой. Обе победы на счету Алькараса. Отметим, что молодые теннисисты играли друг с другом и в этом году, в финале Мастерса в Майами (США, хард).

К слову, победитель финала не только впервые выиграет трофей Grand Slam, но и станет 1-й ракеткой мира, а проигравший будет довольствоваться статусом 2-го номера в мировом рейтинге АТР.

Карлос и Каспер выйдут на корт 11 сентября не ранее 23:00 по Киеву.

Прогноз от Sport.ua – Тотал брейк-поинтов больше 19.5 (коэф. 1.828).