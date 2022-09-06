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  4. 5-сетовый триллер без тай-брейков. Алькарас вышел в 1/4 финала US Open
ATP
06 сентября 2022, 10:16 |
527
1

5-сетовый триллер без тай-брейков. Алькарас вышел в 1/4 финала US Open

Молодой испанец отыграл брейк в решающем сете

06 сентября 2022, 10:16 |
527
1
5-сетовый триллер без тай-брейков. Алькарас вышел в 1/4 финала US Open
Twitter. Карлос Алькарас

В 1/8 финала Открытого чемпионата США по теннису испанский теннисист Карлос Алькарас (АТР 4) обыграл Марина Чилича (Хорватия, ATP 17) в 5 сетах за 4 часа.

US Open. 1/8 финала

Карлос АлькарасМарин Чилич – 6:4, 3:6, 6:4, 4:6, 6:3

Отметим, что в решающем сете Марин сделал брейк в 1-м гейме, но испанец сразу же отыгрался и вскоре сделал счет 1:4 в свою пользу, а затем спокойно закрыл матч.

Марин Чилич является чемпионом US Open 2014 года. Теперь, после вылета Медведева, Надаля и Чилича в сетке не осталось ни одного теннисиста, который когда-либо брал турнир уровня Grand Slam.

В прошлом году Алькарас также дошел до четвертьфинала US Open, где снялся после проигранного первого сета Феликсу Оже-Альясиму (Канада).

В следующем круге американского турнира серии Grand Slam Алькарас сыграет с Янником Синнером (Италия). Отметим, что в этом году итальянец уже дважды побеждал испанца: один раз в 1/8 финала Уимблдона, а второй – в финале АТР 250 в Умаге (Хорватия).

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Источник Sport.ua
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Умник
Выиграет us open.
Никто из претендентов не имеет такой силы двух рук.
Плюс подача. То что Рафе мешает.
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