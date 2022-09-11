ВИДЕО. 55 ударов. Исторический розыгрыш US Open в полуфинале Рууд – Хачанов
Поинт был сыгран на сетболе первого сета
В полуфинальном матче Открытого чемпионата США по теннису между Каспером Руудом (Норвегия, ATP 7) и Кареном Хачановым (АТР 31) был сыгран самый долгий розыгрыш в истории US Open.
Норвежский теннисист взял 1-й сет в полуфинальном противостоянии на тай-брейке после затяжного розыгрыша из 55 ударов. Это самый длинный розыгрыш в истории Открытого чемпионата США.
До этого рекорд принадлежал Питу Сампрасу и Андреа Агасси (51 удар) в полуфинале Открытого чемпионата США в 1999 году.
Отметим, что Рууд по итогу выиграл матч в 4-х сетах со счетом 7:6 (7:5), 2:6, 7:5, 6:2.
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