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  4. ВИДЕО. 55 ударов. Исторический розыгрыш US Open в полуфинале Рууд – Хачанов
US Open
11 сентября 2022, 13:40 |
100
0

ВИДЕО. 55 ударов. Исторический розыгрыш US Open в полуфинале Рууд – Хачанов

Поинт был сыгран на сетболе первого сета

11 сентября 2022, 13:40 |
100
0
ВИДЕО. 55 ударов. Исторический розыгрыш US Open в полуфинале Рууд – Хачанов
Getty Images/Global Images Ukraine. Каспер Рууд

В полуфинальном матче Открытого чемпионата США по теннису между Каспером Руудом (Норвегия, ATP 7) и Кареном Хачановым (АТР 31) был сыгран самый долгий розыгрыш в истории US Open.

Норвежский теннисист взял 1-й сет в полуфинальном противостоянии на тай-брейке после затяжного розыгрыша из 55 ударов. Это самый длинный розыгрыш в истории Открытого чемпионата США.

До этого рекорд принадлежал Питу Сампрасу и Андреа Агасси (51 удар) в полуфинале Открытого чемпионата США в 1999 году.

Отметим, что Рууд по итогу выиграл матч в 4-х сетах со счетом 7:6 (7:5), 2:6, 7:5, 6:2.

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Источник Sport.ua
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