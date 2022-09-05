Первое поражение Арсенала в АПЛ, Ферстаппен выиграл в Нидерландах

​Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 4 сентября.

1. МЮ нанес первое поражение Арсеналу. Зинченко отыграл 74 минуты. Дубль оформил Маркус Рашфорд, в дебютной для себя игре забил Антони.

2. Вновь без победы. Черноморец и Ингулец поделили очки. Роман Григорчук даже в Одессе не смог привести команду к победе.

3. Ферстаппен выиграл в Нидерландах, Расселл на подиуме, неудача Феррари. На подиуме представители Ред Булла, Мерседеса и Феррари.

4. Вернидуб и Дулуб поделили очки. Кривбасс и Львов друг другу не забили. Одержать первую победу в чемпионате командам не получилось.

5. Евробаскет. Два овертайма Германии и Литвы, поражения Испании и Словении. Результаты в группах A и B.

6. Зинченко получил наихудшую оценку в Арсенале за матч против Ман Юнайтед. Действия украинца, сыгравшего 74 минуты, оценены в 5.9 порталом WhoScored.

7. Шахтер отправился в Германию на матч ЛЧ. Йовичевич назвал заявку. Тренер взял всех футболистов.

8. Сборная Украины U-19 стартовала на футзальном Евро с волевой победы. Украинцам в матче против Хорватии удалось отыграться со счета 1:4.

9. Катерина Володько проиграла финал 25-тысячника ITF в Португалии. Украинская теннисистка лидировала в финальном сете, но упустила преимущество.

10. Четвертая победа Украины досрочно вывела ее в финальную часть Евро. Наши волейболистки легко обыграли в гостях Португалию и решили главную задачу.