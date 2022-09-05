Первое поражение Арсенала в АПЛ, Ферстаппен выиграл в Нидерландах
Главные новости за 4 сентября на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 4 сентября.
1. МЮ нанес первое поражение Арсеналу. Зинченко отыграл 74 минуты. Дубль оформил Маркус Рашфорд, в дебютной для себя игре забил Антони.
2. Вновь без победы. Черноморец и Ингулец поделили очки. Роман Григорчук даже в Одессе не смог привести команду к победе.
3. Ферстаппен выиграл в Нидерландах, Расселл на подиуме, неудача Феррари. На подиуме представители Ред Булла, Мерседеса и Феррари.
4. Вернидуб и Дулуб поделили очки. Кривбасс и Львов друг другу не забили. Одержать первую победу в чемпионате командам не получилось.
5. Евробаскет. Два овертайма Германии и Литвы, поражения Испании и Словении. Результаты в группах A и B.
6. Зинченко получил наихудшую оценку в Арсенале за матч против Ман Юнайтед. Действия украинца, сыгравшего 74 минуты, оценены в 5.9 порталом WhoScored.
7. Шахтер отправился в Германию на матч ЛЧ. Йовичевич назвал заявку. Тренер взял всех футболистов.
8. Сборная Украины U-19 стартовала на футзальном Евро с волевой победы. Украинцам в матче против Хорватии удалось отыграться со счета 1:4.
9. Катерина Володько проиграла финал 25-тысячника ITF в Португалии. Украинская теннисистка лидировала в финальном сете, но упустила преимущество.
10. Четвертая победа Украины досрочно вывела ее в финальную часть Евро. Наши волейболистки легко обыграли в гостях Португалию и решили главную задачу.
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