Катерина Володько проиграла финал 25-тысячника ITF в Португалии
Украинская теннисистка лидировала в финальном сете, но упустила преимущество
Украинская теннисистка Катерина Володько (Бондаренко) не смогла выиграть хардовый 25-тысячник ITF в Португалии.
В матче за титул украинка проиграла третьей сеяной сербке Наталии Стеванович (Костич).
Лейрия. Финал
Катерина Володько (Украина) – Наталия Стеванович (Сербия) – 6:2, 4:6, 4:6
В финальной партии украинка вела 4:0, но упустила преимушество.
Отметим, что последний титул Катерина выигрывала на соревнованиях уровня WTA 250 в Ташкенте.
Что касается турниров ITF, то их было выиграно пять.
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