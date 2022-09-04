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  4. Катерина Володько проиграла финал 25-тысячника ITF в Португалии
ITF
04 сентября 2022, 20:13 | Обновлено 04 сентября 2022, 20:14
237
0

Катерина Володько проиграла финал 25-тысячника ITF в Португалии

Украинская теннисистка лидировала в финальном сете, но упустила преимущество

04 сентября 2022, 20:13 | Обновлено 04 сентября 2022, 20:14
237
0
Катерина Володько проиграла финал 25-тысячника ITF в Португалии
ФТУ. Катерина Володько

Украинская теннисистка Катерина Володько (Бондаренко) не смогла выиграть хардовый 25-тысячник ITF в Португалии.

В матче за титул украинка проиграла третьей сеяной сербке Наталии Стеванович (Костич).

Лейрия. Финал
Катерина Володько (Украина) – Наталия Стеванович (Сербия) – 6:2, 4:6, 4:6

В финальной партии украинка вела 4:0, но упустила преимушество.

Отметим, что последний титул Катерина выигрывала на соревнованиях уровня WTA 250 в Ташкенте. 

Что касается турниров ITF, то их было выиграно пять.


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Источник Sport.ua
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