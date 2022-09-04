Вновь без победы. Черноморец и Ингулец поделили очки

Не каждой из команд-участниц украинской Премьер-лиги удалось успешно начать новую страницу в истории собственных выступлений в национальном первенстве. Кто-то, вроде полтавской «Ворсклы» или львовского «Руха», даже с трех попыток не смог добыть хотя бы один зачетный балл, а кто-то, например, одесский «Черноморец», ни разу не поражал ворота соперников, но хотя бы получил одно очко по итогу двух предварительных противостояний. Для «моряков» подобный результат собственных выступлений был несколько не ожидаемым, ведь от возвращения Романа Григорчука на руководящий пост в основной команде ожидали гораздо лучшего эффекта.

Петровский «Ингулец» не далеко ушел от представителей Одессы, и по состоянию на начало третьего тура располагался рядом с ними в турнирной таблице, имея лишь один балл в своем активе. Стоит отметить, что оба участника отчетной дуэли до этого открыли счет собственным очкам в противостояниях против команд из Харькова — «Металлиста 1925» (0:0) и «Металлиста» (1:1) соответственно. И отдельным моментом в этом противостоянии было место проведения встречи – стадион «Черноморец» в прифронтовой Одессе впервые с начала полномасштабной агрессии принимал домашний матч родной команды.

Общая характеристика этой игры была достаточно лаконична – небыстрый, однако интенсивный футбол, которому присуща своего рода неопределенность относительно доминирующей стороны. «Черноморец», вроде бы, начал встречу с уверенного контроля мяча на чужой половине поля, но отсутствие голевых моментов со стороны команды Григорчука не помешало соперникам потом постепенно начать перехватывать инициативу.

В исполнении команды Сергея Лавриненко футбол был довольно простым, однако «козаки» делали большой акцент на использование пространства на флангах, благодаря чему имели успех в контратаке в конце первого тайма, когда свободная зона справа открылась для Запорожца, и он сразу же направил туда свой рывок, с прицельным завершающим ударом в дальний угол.

Поскольку на перерыв хозяева так и ушли с отрицательным для себя счетом на табло, Григорчук прогнозированно начал производить замены, привлекая опытных исполнителей. Это сыграло в пользу его команды, которая сразу перехватила инициативу и начала создавать моменты с обострениями на чужой половине. Небыстрый темп давал футболистам гостей немного передышки, но все же «Черноморец» сумел отличиться с помощью стандарта в виде углового на правом фланге, после подачи которого Джеймс открыл счет собственным голам в УПЛ.

До завершения игры оставалось еще много времени, однако ни «Ингулец», ни «Черноморец» не желали идти вырывать заветную победу. Игра имела ничейное настроение с самого начала, и завершилась с соответствующим результатом.

В следующие выходные одесский «Черноморец» сыграет в гостях против донецкого «Шахтера», а петровский «Ингулец» дома сыграет против закарпатского «Миная».

Украинская Премьер-лига. 3-й тур.

«Черноморец» – «Ингулец» - 1:1

Джеймс, 66 – Запорожец, 33

Юсов, 22, Салюк, 44, Брагару, 63 – Клименко, 60, Одарюк, 82, Марусич, 90+4

«Черноморец»: Непогодов – Селин, Джеймс (Войтиховский, 71), Ермаков, Салюк (Штогрин, 46) – Политило – Фили (Гладкий, 58), Плакса, Наумец (Кузык, 59), Брагару – Юсов (Кравченко, 46).

«Ингулец»: Паламарчук – Сакив, Ченбай, Павлов, Нагиев – Кучеренко – В. Близниченко (Одарюк, 67), Коробенко, Клименко (Ситало, 74), Козак (Смоляков, 74) – Запорожец (Марусич, 83).

Арбитр: Андрей Коваленко (Полтава).

Стадион: «Черноморец» (Одесса).

Удары (в створ): 9 (6) – 6 (2)

Угловые: 2 – 2

Оффсайды: 2 – 0.

ЧЕРНОМОРЕЦ - ИНГУЛЕЦ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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