Роман ГРИГОРЧУК: «У нас целый ряд игроков низкого уровня мастерства»
Наставник «Черноморца» – о ничьей с «Ингульцом»
Главный тренер одесского «Черноморца» Роман Григорчук прокомментировал ничью с «Ингульцом» (1:1) в матче 3-го тура украинской Премьер-лиги.
«После домашней ничьей эмоции на душе негативные. Я понимаю, что мы имеем много работы впереди, и это интересно, пускай будет. Однако, к сожалению, у нас целый ряд игроков низкого уровня мастерства. И это все очень непросто поправить и усовершенствовать, это очень мешает.
Мне это принять очень тяжело. Я понимаю, что до большого футбола нам далековато. Нужно провести очень большую работу, чтобы они стали играть лучше», - сказал Григорчук.
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