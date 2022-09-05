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  4. Роман ГРИГОРЧУК: «У нас целый ряд игроков низкого уровня мастерства»
Украина. Премьер лига
05 сентября 2022, 03:21 |
62
0

Роман ГРИГОРЧУК: «У нас целый ряд игроков низкого уровня мастерства»

Наставник «Черноморца» – о ничьей с «Ингульцом»

05 сентября 2022, 03:21 |
62
0
Роман ГРИГОРЧУК: «У нас целый ряд игроков низкого уровня мастерства»
ФК Черноморец. Роман Григорчук

Главный тренер одесского «Черноморца» Роман Григорчук прокомментировал ничью с «Ингульцом» (1:1) в матче 3-го тура украинской Премьер-лиги.

«После домашней ничьей эмоции на душе негативные. Я понимаю, что мы имеем много работы впереди, и это интересно, пускай будет. Однако, к сожалению, у нас целый ряд игроков низкого уровня мастерства. И это все очень непросто поправить и усовершенствовать, это очень мешает.

Мне это принять очень тяжело. Я понимаю, что до большого футбола нам далековато. Нужно провести очень большую работу, чтобы они стали играть лучше», - сказал Григорчук.

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Источник Sport.ua
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