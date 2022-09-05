Роман ГРИГОРЧУК: «У нас целый ряд игроков низкого уровня мастерства»

Главный тренер одесского «Черноморца» Роман Григорчук прокомментировал ничью с «Ингульцом» (1:1) в матче 3-го тура украинской Премьер-лиги.

«После домашней ничьей эмоции на душе негативные. Я понимаю, что мы имеем много работы впереди, и это интересно, пускай будет. Однако, к сожалению, у нас целый ряд игроков низкого уровня мастерства. И это все очень непросто поправить и усовершенствовать, это очень мешает.

Мне это принять очень тяжело. Я понимаю, что до большого футбола нам далековато. Нужно провести очень большую работу, чтобы они стали играть лучше», - сказал Григорчук.