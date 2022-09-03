В воскресенье, 4 сентября, в Одессе на стадионе «Черноморец» состоится матч третьего тура Украинской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют одесский «Черноморец» и петровский «Ингулец». Стартовый свисток рефери Андрея Коваленко из Полтавы прозвучит в 15:00 по киевскому времени.

Черноморец



Одесский «Черноморец» не внушал доверия в сердца преданных фанатов своей игрой и философией собственного развития в начале прошлого сезона, поэтому за время зимней паузы решил круто изменить курс, вернув на пост главного тренера культового для города и команды Романа Григорчука, а также существенно обновив состав. Со всеми этими приготовлениями «моряки» должны были окунуться во вторую половину розыгрыша, однако началось полномасштабное вторжение, из-за чего все долгоиграющие планы команды пришлось пересмотреть и отложить до лучших времен.

К сожалению, вынужденная пауза на пользу «Черноморцу» точно не пошла. Начало нового сезона для одесситов получается уж очень сложным, так как уже два матча кряду банально не могут дать отсчет количеству забитых мячей в своем исполнении. Ровенский «Верес» (0:1) и харьковский «Металлист 1925» (0:0) оказались соперниками со слишком плотной линией обороны, поэтому «моряки» сейчас вынуждены довольствоваться одним баллом в середине турнирной таблице. Впрочем, если тому же коллективу Валерия Кривенцова с показателями забитых и пропущенных мячей в 0:0 удается находиться неподалеку, то и «южанам» не стоит горевать раньше времени.

Ингулец



В отличии от соперников по предстоящей дуэли, петровский «Ингулец» хотя бы поражал ворота своих соперников в двух стартовых турах. Однако коллективу Сергея Лавриненко это достижение принесло лишь один набранный балл и неприятный осадок после проигранного дерби Кировоградской области «Александрии» (1:2). Харьковский «Металлист» был второй командой, против которой «козакам» пришлось по ходу матча уходить от поражения, но, в отличии от стартовой принципиальной дуэли, им хотя бы удалось это сделать (1:1). Очевидно, что внутри «Ингульца» по-прежнему царит боевая атмосфера, что нельзя было не заметить в предыдущих играх, но тренерский штаб пока что не может найти этому правильного применения.

В предстоящей игре команда из Петрово окажется под достаточно сильным давлением, так как играть придется в прифронтовом городе на берегу Черного моря, да еще и соперники будут заряжены на то, чтобы продлить 11-матчевую серию «красно-желтых» с пропущенными мячами. К тому же, не в пользу футболистов Лавриненко говорит факт отсутствия побед соперников в семи последних гостевых матчах. Станет ли «Черноморец», с его 264 минутами без забитых голов, действительно серьезным оппонентом для «Ингульца» – большой вопрос, однако глубокой осенью команду ожидают матчи против грандов чемпионата, к которым надо готовиться уже сейчас.

История встреч



Футбольные пути «Черноморца» и «Ингульца» ранее пересекались 3 раза в рамках УПЛ и Первой лиги. Наблюдается преимущество по количеству побед со стороны гостей – одна успешная игра для «Ингульца» и 2 ничьих. Последний раз соперники играли в официальном матче прошлой осенью – матч в Одессе завершился ничьей со счетом 1:1. За хозяев голом отличился Евгений Смирный, а у гостей с пенальти забивал Младен Бартулович.

Фемида



Главным арбитром предстоящей игры станет полтавчанин Андрей Коваленко, который на своем счету имеет уже 24 матча в рамках «элитного» дивизиона. Боковыми рефери станут Александр Беркут и Виктор Матяж, а резервным арбитром отработает Юрий Иванов. На матче также будет присутствовать бригада VAR во главе с Николаем Балакиным, ассистировать которому будет Андрей Скрипка. У Коваленко достаточный опыт проведения матчей с участием «Ингульца» – 5 встреч (2 победы, 1 ничья, 2 поражения), а также «Черноморца» – 4 игры (2 ничьи, 2 поражения).

Ориентировочные составы



«Черноморец»: Непогодов – Селин, Ермаков, Джеймс, Наумец – Фили, Кравченко, Политыло – Брагару, Гладкий, Штогрин.

«Металлист 1925»: Мозиль – Рудавский, Курило, Безуглый, Шершень – Кравченко – Ременюк, Габелок, Мартынюк, Русин – Зубков.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, что номинальные команды порадуют забитыми мячами. Нашей ставкой будет позиция – «Обе забьют: Да» с коэффициентом 1.71 по линии Parimatch.

4 сентябрь, воскресенье