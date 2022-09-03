В воскресенье, 4-го сентября, состоится поединок 4-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся одесский «Черноморец» и петровский «Ингулец». Матч пройдет в Одессе, на поле стадиона «Черноморец», начало в 15:00.

Не забить ни одного мяча и при этом держаться в середине турнирной таблицы – для старта сезона такая картина вполне допустима, однако одесскому «Черноморцу» под руководством Романа Григорчука все-таки пора браться за ум. Противостояние против соседей по позиции в лице «Ингульца» из Петрово для этого подойдут в самый раз, да и играть «моряки» будут впервые после начала полномасштабного вторжения в прифронтовой Одессе. Команда Сергея Лавриненко, в отличии от соперников, забивала, но в итоге подходит к матчу с аналогичным количеством очков – одним баллом.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Черноморец» – «Ингулец». За ходом матча можно следить по этой ссылке.