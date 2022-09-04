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Чемпионат Украины
Черноморец
04.09.2022, FT 1 : 1
Ингулец
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Украина. Премьер лига
04 сентября 2022, 19:07 |
437
0

Черноморец - Ингулец - 1:1. Матч с суперголом гостей. Обзор встречи УПЛ

Фрагменты матча УПЛ

04 сентября 2022, 19:07 |
437
0
Черноморец - Ингулец - 1:1. Матч с суперголом гостей. Обзор встречи УПЛ
ФК Ингулец

В матче 3-го тура чемпионата Украины «Черноморец» и «Ингулец» сыграли вничью 1:1. Отметим гол гостей в исполнении Евгения Запорожца, которому удался классный удар.

События матча

66’
ГОЛ ! Мяч забил Манджрекар Джеймс (Черноморец).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Евгений Запорожец (Ингулец).
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Источник Sport.ua
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