04.09.2022, FT 1 : 1
Украина. Премьер лига04 сентября 2022, 19:07 |
437
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Черноморец - Ингулец - 1:1. Матч с суперголом гостей. Обзор встречи УПЛ
Фрагменты матча УПЛ
04 сентября 2022, 19:07 |
437
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В матче 3-го тура чемпионата Украины «Черноморец» и «Ингулец» сыграли вничью 1:1. Отметим гол гостей в исполнении Евгения Запорожца, которому удался классный удар.
События матча
66’
ГОЛ ! Мяч забил Манджрекар Джеймс (Черноморец).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Евгений Запорожец (Ингулец).
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