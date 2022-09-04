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  4. Шахтер отправился в Германию на матч ЛЧ. Йовичевич назвал заявку
Лига чемпионов
04 сентября 2022, 20:12 |
1927
1

Шахтер отправился в Германию на матч ЛЧ. Йовичевич назвал заявку

Тренер взял всех футболистов

04 сентября 2022, 20:12 |
1927
1
Шахтер отправился в Германию на матч ЛЧ. Йовичевич назвал заявку
ФК Шахтер

«Шахтер» отправился в Германию на матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Лейпцига». Наставник Игор Йовичевич решил взять с собой 27 игроков - всех заявленных на еврокубки.

Игра состоится 6 сентября, старт в 22:00.

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Источник Sport.ua
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Злий Глобинець
Повертайся з перемогою, рідний Шахтар! Тримаємо кулаки!
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