Лига чемпионов04 сентября 2022, 20:12 |
1927
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Шахтер отправился в Германию на матч ЛЧ. Йовичевич назвал заявку
Тренер взял всех футболистов
04 сентября 2022, 20:12 |
1927
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«Шахтер» отправился в Германию на матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Лейпцига». Наставник Игор Йовичевич решил взять с собой 27 игроков - всех заявленных на еврокубки.
Игра состоится 6 сентября, старт в 22:00.
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