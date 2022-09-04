Шахтер отправился в Германию на матч ЛЧ. Йовичевич назвал заявку

«Шахтер» отправился в Германию на матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Лейпцига». Наставник Игор Йовичевич решил взять с собой 27 игроков - всех заявленных на еврокубки.

Игра состоится 6 сентября, старт в 22:00.