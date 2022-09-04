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Чемпионат Украины
Кривбасс
04.09.2022, FT 0 : 0
Львов
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Украина. Премьер лига
04 сентября 2022, 18:57 | Обновлено 04 сентября 2022, 19:48
472
1

Вернидуб и Дулуб поделили очки. Кривбасс и Львов друг другу не забили

Одержать первую победу в чемпионате командам не получилось

04 сентября 2022, 18:57 | Обновлено 04 сентября 2022, 19:48
472
1
Вернидуб и Дулуб поделили очки. Кривбасс и Львов друг другу не забили
УПЛ

К матчу команды подходили в не очень хорошем настроении. В активе «Кривбасса» после двух стартовых туров был ноль очков, у «Львова» – столько же, но с игрой в запасе. Сегодняшняя игра против соперника своего уровня давала возможность набрать первые турнирные баллы.

Почему-то казалось, что фаворитом встречи будет «Кривбасс». Но это было только на бумаге, а на поле немного заметнее были футболисты из Львова. Правда, эта активность была только на фоне соперников, поскольку скорости в матче были далеки от высоких. Однако все же в составе «львов» выделялись Мыльченко и Бойко, постоянно пытавшиеся бежать вперед, обострять и бить. Не всегда удавалось доводить дело до удара, но все же.

Фото - УПЛ

У номинальных хозяев бросалась в глаза странная несыгранность. Как минимум, трижды за первый тайм криворожские футболисты по два шли на мяч и препятствовали друг другу его обработать. Дважды это произошло в нападении (Назар Волошин участвовал в обоих эпизодах и сначала ему не дал пробить Хобленко, а затем и он сам помешал партнеру), а в третий раз – у своих ворот. Повезло, что на этот раз все закончилось очередным заблокированным ударом в исполнении Мыльченко. Чего-чего, а самоотдачи на поле хватало.

Единственный острый момент за тайм (и, наверное, и за весь матч) имел Назарий Ныч. После заброса форвард львовян выскочил на свидание с Клищуком и слева решил на силу бить в дальний угол – не попал совсем чуть-чуть. Остальное время команды делали навесы, прострелы и не давали играть друг другу.

Фото - УПЛ

После перерыва Юрий Вернидуб решил играть в три центральных защитника. И неизвестно, добился ли он ожидаемого результата. С одной стороны, у его ворот стало спокойнее, а с другой – у чужих тоже. Первый тайм на фоне второго казался едва ли не вполне приличным по скоростям – во второй половине их не было совсем. Что-то выделить потенциально голевое, пожалуй, рука не поднимется.

Команды хотели выиграть, но гораздо больше они хотели не проиграть. В конце концов им это удалось. Финальный свисток Анатолия Абдулы зафиксировал финальный счёт 0:0.

Фото - УПЛ

После этого матча обе команды улучшили свою турнирную ситуацию – у обоих теперь есть по одному пункту. В следующем туре «Кривбасс» померяется силами с «Вересом», а «Львов» сыграет против «Динамо».

Украинская Премьер-лига. 3 тур.

«Кривбасс» - «Львов» - 0:0.

Банада, 76, Зотько, 90+3 - Якымив, 36.

«Кривбасс»: Клищук - Вернидуб, Стецьков, Рябов (Кораблин, 46), Якимец, Банада (Зотько, 81), Н. Волошин, Хомченовский, Хобленко (Дебелко, 65), Семенов, Понедельник (Устименко, 46).

«Львов»: Ильющенков - Нич (Ременяк, 77), Якымив (Вовкун, 85), Муравский, Грисьо, Бусько, Шишка (Крушинский, 63), Мыльченко, Бойко, Бугай (Мышенко, 63), Васильев.

Арбитр: Анатолий Абдула (Харьков).

НСК «Олимпийский» (Киев).

КРИВБАСС - ЛЬВОВ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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PETP0
Такий футбол нам не потрібен. Слава Богу не грають в Кривому Розі з вболівальниками...
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