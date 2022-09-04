Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Юрий ВЕРНИДУБ: «Ни одна из команд не могла связать две-три передачи»
Чемпионат Украины
Кривбасс
04.09.2022, FT 0 : 0
Львов
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
04 сентября 2022, 21:55 | Обновлено 04 сентября 2022, 22:55
466
0

Юрий ВЕРНИДУБ: «Ни одна из команд не могла связать две-три передачи»

Главный тренер «Кривбасса» ответил на вопросы журналистов после игры со «Львовом»

04 сентября 2022, 21:55 | Обновлено 04 сентября 2022, 22:55
466
0
Юрий ВЕРНИДУБ: «Ни одна из команд не могла связать две-три передачи»
ФК Заря Луганск

Главный тренер криворожского «Кривбасса» Юрий Вернидуб на послематчевой пресс-конференции прокомментировал ничью в 3 туре против ФК «Львов» (0:0).

– Трудно что-то комментировать. Считаю, если бы были зрители, игра бы им не понравилась. Игры как таковой не было, было много борьбы. Когда ни одна из команд не может связать две-три передачи – это тяжело. Этот чемпионат особенный и так будет всегда. Думаю, тура так до седьмого все матчи будут такими.

«Динамо»», «Ворскла»... Что и говорить, когда такие клубы на старте проиграли уже по несколько матчей. По игре: мы заработали первое очко, за что хочу поблагодарить свою команду. Мои ребята проявили характер. То же касается и «Львова». Сейчас будет много подобных матчей, ведь давайте будем честными, чемпионат немного просел. И он не мог не просесть. Играем в то время, когда в стране война.

Я очень хотел, чтобы команда сегодня сыграла классно, ведь есть ради чего играть, ради кого. Но… Пять наших фанатов, которые уже не с нами, к сожалению. Они положили свою душу и сердце, чтобы мы на сегодняшний день проводили эти матчи.

– По состоянию на сейчас «Кривбасс» – единственная команда УПЛ, которая еще не забивала…

– Имея таких трех неплохих форвардов, как Хобленко, Устименко, Дебелко… Видите, где-то чуть-чуть не хватает мастерства, настойчивости с их стороны, чтобы забить этот первый гол. Будем работать и обязательно будем забивать. Нужно терпение и труд. Всё будет у нас хорошо.

– Вопрос по составу. Сегодня было несколько изменений по сравнению с матчем с «Шахтером»…

– Во-первых, пропускал игру из-за удаления Татарков. У Опанасенко – спазм мышц. Да, были изменения, каждый тренер что-то меняет. Ведь проиграли два матча по 0:1. Да, ошибалась вся команда, и несколько вратарь. Поэтому Сарнавскому дал где-то отдохнуть. Дали возможность сыграть Клищуку. Он тоже опытный вратарь.

– Какие претензии к Волошину?

– Нет претензий (улыбается). Мне очень нравится этот игрок. Но, не забывайте, ему только 19 лет, и он играет в УПЛ третий матч. Он должен вырасти у классного футболиста. Рассчитываю на это и рад, что он находится у нас, – сказал Вернидуб.

После 3 тура криворожская команда располагается в турнирной таблице сразу за своим сегодняшним соперником – на 12 месте.

По теме:
Олег ДУЛУБ: «Надо было восстановить психологическое состояние игроков»
Кривбасс - Львов - 0:0. Без голов и без побед. Обзор матча УПЛ
Телеканал Setanta опубликовал заявление по поводу матча Кривбасса и Львова
Львов чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Кривбасс - Львов Юрий Вернидуб
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ФК Кривбасс
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамовский кризис: головокружение от неуспехов
Футбол | 04 сентября 2022, 11:10 44
Динамовский кризис: головокружение от неуспехов
Динамовский кризис: головокружение от неуспехов

Валерий Василенко считает, что в сложившейся ситуации Мирча Луческу виноват меньше всего

Первая лига. Карпаты выиграли второй матч, первое очко Буковины
Футбол | 04 сентября 2022, 21:25 0
Первая лига. Карпаты выиграли второй матч, первое очко Буковины
Первая лига. Карпаты выиграли второй матч, первое очко Буковины

Заключительные матчи тура

Александр УСИК: «Если Джошуа нужна моя помощь, я приеду в его лагерь»
Бокс | 04.09.2022, 13:25
Александр УСИК: «Если Джошуа нужна моя помощь, я приеду в его лагерь»
Александр УСИК: «Если Джошуа нужна моя помощь, я приеду в его лагерь»
Леннокс Льюис назвал фаворита вероятного поединка Усик – Фьюри
Бокс | 04.09.2022, 14:31
Леннокс Льюис назвал фаворита вероятного поединка Усик – Фьюри
Леннокс Льюис назвал фаворита вероятного поединка Усик – Фьюри
МЮ нанес первое поражение Арсеналу. Зинченко отыграл 74 минуты
Футбол | 04.09.2022, 20:25
МЮ нанес первое поражение Арсеналу. Зинченко отыграл 74 минуты
МЮ нанес первое поражение Арсеналу. Зинченко отыграл 74 минуты
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Артета рассказал о текущем состоянии Зинченко
Артета рассказал о текущем состоянии Зинченко
02.09.2022, 22:45
Футбол
ФЬЮРИ: «Я не буду ждать Усика»
ФЬЮРИ: «Я не буду ждать Усика»
04.09.2022, 09:10 2
Бокс
ФОТО. Наступил на ногу. Мудрик получил прямую красную карточку
ФОТО. Наступил на ногу. Мудрик получил прямую красную карточку
02.09.2022, 18:01 9
Футбол
На чемпионате мира по волейболу пришла пора игр плей-офф
На чемпионате мира по волейболу пришла пора игр плей-офф
02.09.2022, 20:45
Волейбол
Италия повержена! Украина завоевала путевку на Всемирные пляжные игры
Италия повержена! Украина завоевала путевку на Всемирные пляжные игры
02.09.2022, 21:12 4
Футбол
ФОТО. Усик посмеялся с Фьюри, который пообещал его уничтожить
ФОТО. Усик посмеялся с Фьюри, который пообещал его уничтожить
04.09.2022, 11:38
Бокс
Евробаскет-2022: расписание, анонсы, трансляции и результаты
Евробаскет-2022: расписание, анонсы, трансляции и результаты
04.09.2022, 14:10 7
Баскетбол
Вопреки сопротивлению. Шахтер в меньшинстве одолел Рух
Вопреки сопротивлению. Шахтер в меньшинстве одолел Рух
02.09.2022, 19:01 54
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности