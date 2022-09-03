В воскресенье, 4 сентября, «Кривбасс» в Киеве в первой игре нового сезона в статусе хозяев поля будет принимать «Львов». Соперники очков в текущем чемпонате еще не набирали и кто-то, а возможно и оба клуба, наконец начнет их отсчет.

Кривбасс

«Кривбасс» в первых двух турах чемпионата потерпел поражения с одинаковым счетом, не сумев забить хотя бы один гол. Так что, подопечные Юрия Вернидуба настроены на победу в первой в истории встрече со «Львовом». В составе «Кривбасса» было задействовано уже 17 игроков, в том числе пятеро новичков. Кстати, один из них, Владимир Якимец, с особым настроением готовится к поединку, так как в прошлом сезоне выступал именно за «Львов».

«Кривбасс» на своем поле проведет первый поединок в 32-м чемпионате, а в целом криворожский клуб в роли хозяев не проигрывает в УПЛ 6 матчей подряд: 4 победы и 2 ничьи. Один из опытнейших новичков «Кривбасса» Евгений Опанасенко, который в прошлом чемпионате выступал за «Ингулец», может забить 10-й гол в УПЛ.

Львов

Команда «горожан» во время затяжного межсезонья также обновилась. Перед стартом в новом чемпионате «Львов» подписал контракты с четырьмя новичками. У полузащитника Виталия Бойко уже был опыт выступлений в УПЛ, где он провел за «Минай» 8 игр. Еще один полузащитник Артем Мильченко в прошлом сезоне выступал в Первой лиге за «Горняк-Спорт», где провел 18 игр (2 гола). Из «Горняка-Спорта» перебрался во Львов и защитник Роман Никитюк, который в свое время в составе «Волыни» провел в УПЛ 30 игр. Начал выступать за «Львов» и воспитанник львовского футбола полузащитник Андрей Якымив, который в УПЛ в составе каменской «Стали» и «Десны» отыграл 31 матч (1 гол).

«Львов» первый тур пропустил, а в прошлом туре хоть по ходу игры и побеждал «Зарю», но в итоге потерпел поражение со счетом 2:3. Голевой гостевой клубный рекордный сериал «Львова» в чемпионатах длится 5 игр – 6 голов. Команда Олега Дулуба настроена продлить эту голевую традицию и на НСК «Олимпийский».

Статистика встреч

Ранее футбольные пути «Кривбасса» и «Львова» не пересекались ни в каких турнирах.

Фемида

Арбитром матча назначен опытный Анатолий Абдула (Харьков), который провел уже 137 игр в УПЛ. Ранее «Кривбасс» при Абдуле провел 6 игр в УПЛ: 2 победы, ничья и 3 поражения. «Львов» же при этом арбитре в 6-ти матчах чемпионатов еще ни разу не побеждал: 4 ничьи и 2 поражения.

Прогноз на противостояние

Оба соперника будут стремиться отпраздновать первую победу в новом чемпионате. Тем более, что «Кривбасс» под руководством Юрия Вернидуба в УПЛ еще очков не набирал. С другой стороны, игроки «Львова» на полях соперников удачно действуют на контратаках. Сделаем ставку на то, что матч завершится вничью.

Ориентировочные составы:

«Кривбасс»: Сарнавский, Стецьков, Вернидуб, Якимец, Опанасенко, Семенов, Хомченовский, Хобленко, Татарков, Н.Волошин, Устименко.

«Львов»: Ильющенков, Бусько, Муравский, Якымив, Ныч, Грисьо, Шишка, Мильченко, Бойко, Бугай, Васильев.

4 сентября, воскресенье