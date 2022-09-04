Украина. Премьер лига04 сентября 2022, 21:09 | Обновлено 04 сентября 2022, 21:24
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Кривбасс - Львов - 0:0. Без голов и без побед. Обзор матча УПЛ
Обе команды пока не побеждали в нынешнем сезоне
04 сентября 2022, 21:09 | Обновлено 04 сентября 2022, 21:24
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В матче 3-го тура УПЛ «Кривбасс» и «Львов» сыграли 0:0. Обе команды в нынешнем сезоне еще не выигрывали, а «Кривбасс» и вовсе все еще не забил ни одного гола.
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