Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кривбасс - Львов - 0:0. Без голов и без побед. Обзор матча УПЛ
Чемпионат Украины
Кривбасс
04.09.2022, FT 0 : 0
Львов
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
04 сентября 2022, 21:09 | Обновлено 04 сентября 2022, 21:24
102
1

Кривбасс - Львов - 0:0. Без голов и без побед. Обзор матча УПЛ

Обе команды пока не побеждали в нынешнем сезоне

04 сентября 2022, 21:09 | Обновлено 04 сентября 2022, 21:24
102
1
Кривбасс - Львов - 0:0. Без голов и без побед. Обзор матча УПЛ
ФК Кривбасс

В матче 3-го тура УПЛ «Кривбасс» и «Львов» сыграли 0:0. Обе команды в нынешнем сезоне еще не выигрывали, а «Кривбасс» и вовсе все еще не забил ни одного гола.

По теме:
Олег ДУЛУБ: «Надо было восстановить психологическое состояние игроков»
Телеканал Setanta опубликовал заявление по поводу матча Кривбасса и Львова
ФОТО. Легионер в работе. Фарес Балули приступил к тренировкам Днепра-1
Кривбасс Кривой Рог Львов чемпионат Украины по футболу видео голов и обзор
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер отправился в Германию на матч ЛЧ. Йовичевич назвал заявку
Футбол | 04 сентября 2022, 20:12 1
Шахтер отправился в Германию на матч ЛЧ. Йовичевич назвал заявку
Шахтер отправился в Германию на матч ЛЧ. Йовичевич назвал заявку

Тренер взял всех футболистов

Динамовский кризис: головокружение от неуспехов
Футбол | 04 сентября 2022, 11:10 44
Динамовский кризис: головокружение от неуспехов
Динамовский кризис: головокружение от неуспехов

Валерий Василенко считает, что в сложившейся ситуации Мирча Луческу виноват меньше всего

Леннокс Льюис назвал фаворита вероятного поединка Усик – Фьюри
Бокс | 04.09.2022, 14:31
Леннокс Льюис назвал фаворита вероятного поединка Усик – Фьюри
Леннокс Льюис назвал фаворита вероятного поединка Усик – Фьюри
МЮ нанес первое поражение Арсеналу. Зинченко отыграл 74 минуты
Футбол | 04.09.2022, 20:25
МЮ нанес первое поражение Арсеналу. Зинченко отыграл 74 минуты
МЮ нанес первое поражение Арсеналу. Зинченко отыграл 74 минуты
ФОТО. Усик посмеялся с Фьюри, который пообещал его уничтожить
Бокс | 04.09.2022, 11:38
ФОТО. Усик посмеялся с Фьюри, который пообещал его уничтожить
ФОТО. Усик посмеялся с Фьюри, который пообещал его уничтожить
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
veter
Первый шаг к чемпионству Кривбасса сделан
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Вопреки сопротивлению. Шахтер в меньшинстве одолел Рух
Вопреки сопротивлению. Шахтер в меньшинстве одолел Рух
02.09.2022, 19:01 54
Футбол
Последний матч в карьере? Серена Уильямс проиграла в третьем круге US Open
Последний матч в карьере? Серена Уильямс проиграла в третьем круге US Open
03.09.2022, 05:37 3
Теннис
Источник: Динамо подпишет экс-форварда московских Спартака и Локомотива
Источник: Динамо подпишет экс-форварда московских Спартака и Локомотива
03.09.2022, 10:36 20
Футбол
ФЬЮРИ: «Я не буду ждать Усика»
ФЬЮРИ: «Я не буду ждать Усика»
04.09.2022, 09:10 1
Бокс
Исторический результат. Левандовски - автор голевого достижения в Ла Лиге
Исторический результат. Левандовски - автор голевого достижения в Ла Лиге
04.09.2022, 08:14 1
Футбол
Победный почин. Сборная Украины стартовала на Евро-2022
Победный почин. Сборная Украины стартовала на Евро-2022
02.09.2022, 17:05 6
Баскетбол
Артета рассказал о текущем состоянии Зинченко
Артета рассказал о текущем состоянии Зинченко
02.09.2022, 22:45
Футбол
Евробаскет-2022: расписание, анонсы, трансляции и результаты
Евробаскет-2022: расписание, анонсы, трансляции и результаты
04.09.2022, 14:10 7
Баскетбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности