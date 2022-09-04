В воскресенье, 4 августа, состоится матч 3 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть криворожский «Кривбасс» и ПФК «Львов». Игра пройдет в Киеве на поле НСК «Олимпийский», начало – в 17:00.

В первом туре криворожская команда противостояла ковалевскому «Колосу». Дебют Юрия Вернидуба во главе «Кривбасса» оказался неудачным – поражение 0:1. С таким же итогом закончился и матч 2 тура, но там соперник был немного сильнее – донецкий «Шахтер». Для «Львова» игра 3 тура будет только второй – тур первой «львы» пропускали из-за не совсем понятной ситуации с заявкой, поэтому матч против «Миная» был перенесен на позже. Пока что на счету подопечных Дулуба те же ноль очков, что и у «Кривбасса» - ничья с «Зарей» была потеряна на последней минуте основного времени (2:3).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Кривбасс» – «Львов», за которой можно следить здесь.