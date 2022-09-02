Ставка на зеро. Почему Суркис отказался продать Цыганкова
Виктор остается в киевском клубе, а его контракт истекает менее чем через 12 месяцев…
Лето 2022 года в украинском клубном футболе должно было ответить на, пожалуй, ключевой кадровый вопрос – согласится ли «Динамо» продать своего лидера Виктора Цыганкова? Август на календаре уступил место сентябрю, а вместе с тем в лучших чемпионатах Европы закрылось летнее трансферное окно. Виктор Цыганков остался в «Динамо», а президент киевского клуба Игорь Суркис заявил, что «будет вести с игроком переговоры о продлении контракта, но не собирается уговаривать или принуждать насильно».
А ведь лето начиналось для Цыганкова с точки зрения потенциальной смены клуба достаточно оптимистично. Виктор в начале июня начал сотрудничать с агентством SEG, важную роль в котором играет Пере Гвардиола – брат наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы. Эксперты ожидали, что такой шаг со стороны Цыганкова и его ближайших советников из числа членов семьи свидетельствует о категорическом решении покинуть «Динамо». Собственно, вскоре такие предположение получили подтверждения, когда ряд журналистов сообщили о нежелании Виктора продлевать истекающий летом 2023 года контракт с киевским клубом.
Интересно, что сам Цыганков, очевидно, проявляя аккуратность и в определенной степени лояльность к клубу, публично не высказывался на тему о вероятном уходе из «Динамо», а также нежелании оставаться в Украине дольше, чем до следующего лета. Футболист, вероятно, предпочитал обо всем полюбовно договориться с братьями Суркисами, которым ранее длительное время удавалось удерживать в команде Андрея Ярмоленко, но в определенный момент они все-таки продали лидера команды за границу.
По поводу Цыганкова слухов, к некоторому удивлению ряда поклонников «Динамо», было не так уж и много. В начале лета к числу претендентов на Виктора относили «Ливерпуль», но эта информация очень быстро затерялась в потоке иной, а потому ее вряд ли кто воспринял серьезно. А вот сведения об интересе к Цыганкову со стороны «Севильи», которая изначально якобы выходила на «Динамо» с предложением о покупке хавбека за 12,5 миллионов евро предпочел опровергнуть лично президент «бело-синих» Игорь Суркис. Босс «Динамо» в интервью заявил, что «никакого реального предложения по Цыганкову не было».
Что именно Суркис вкладывает в понятие «реального предложения» сказать сложно, особенно на фоне юмора, царящего в футбольных кругах, о любви Игоря Михайловича к официальным бумагам, приходящим по факсу. С учетом того, что слухи о «Севилье» вернулись в прессу аккурат к концу августа, нет оснований считать, что они – это обыкновенные «утки». В «Динамо» просто не сошлись по цене с представителями Ла Лиги, что и неудивительно, потому как в украинском футболе, особенно в топовых клубах, еще какое-то время будет оставаться шлейф из прошлых лет, когда в УПЛ водились деньги и за уход лидеров наши гранды хотели получить очень солидные отступные.
Отпускать Цыганкова за «три копейки» руководству «Динамо» не хотелось, да и в этом, откровенно, не было смысла. Во-первых, такой переход нанесет серьезный имиджевый удар по трансферному кейсу «бело-синих». На портале Transfermarkt Цыганков считается самым дорогим игроком из нынешнего состава «Динамо», а его оценочная стоимость равна 25 миллионам евро. Продавать вингера вдвое дешевле, да еще и не факт, что «Севилья» сразу была бы готова выплатить всю сумму, а не предпочла разбить ее на несколько платежей – это та самая распродажа команды, о неприемлемости которой ранее открыто заявлял президент «Динамо».
Во-вторых, «Динамо» все-таки предстоит евросезон, где команда Мирчи Луческу надеется хотя бы на выход в евровесну, что при нынешних реалиях украинского футбола будет уже серьезным достижением. Цыганков однозначно может помочь «бело-синим» успешно противостоять не только АЕКу из Ларнаки, но и, прежде всего, «Фенербахче» с «Ренном», которых уже называют фаворитами «динамовской» группы в Лиге Европы.
Наконец, в-третьих, руководство «Динамо», как уже успел рассказать Игорь Суркис, все еще имеет надежды все-таки договориться с Цыганковым о продлении контракта. Возможно, это произойдет при существенном повышении оклада игрока, как ранее было в ситуации с Андреем Ярмоленко. Возможно, Суркисы пообещают Виктору продать его в ближайшем будущем, и даже «поделиться» выручкой от сделки. Иными словами, сомнений в том, что «Динамо» попытается сделать все, чтобы не потерять Цыганкова бесплатно, даже не возникает.
В последний день работы трансферного окна в большинстве чемпионатов Европы Игорь Суркис заявил о том, что отклонил предложение по трансферу Цыганкова от «Жироны». Испанский клуб был готов заплатить за украинца только 10 миллионов евро, да и те предлагал выплачивать в течении двух лет. Понятное дело, что для «Динамо» такое предложение вряд ли можно было назвать привлекательным. Скорее, оно – это плод работы со стороны Пере Гвардиолы, ведь «Жирона» - клуб, принадлежащий холдингу City Football Group, флагманом которого является «Манчестер Сити». Пользуясь личными связями и контактами, агент попытался буквально на «ленточке» осуществить сделку, которую, очевидно, обещал Цыганкову в начале сотрудничества, но в конечном итоге все его потуги провалились. Собственно, такая попытка – это лишь фикция, потому как Пере Гвардиола не мог не понимать, насколько неинтересным для «Динамо» и Суркисов будет выглядеть такое предложение от «Жироны»…
С другой стороны, президент «Динамо», который имеет слабость к игре в казино, в случае с Цыганковым также рискует. Фактически он, не пожелав договариваться и в какой-то степени даже идти на уступки в деловых диалогах с «Севильей», «Жироной» и другими потенциальными претендентами на вингера, сделал очень рискованную ставку – на зеро. Вероятность, что она в конечном итоге сыграет, безусловно, есть, однако она не такая уж и высокая. Если в ближайшее время киевлянам удастся хорошо показать себя в Лиге Европы или, скажем, по весне в Лиге конференций, а Цыганков будет продолжать оставаться лидером команды, и к тому же пойдет на продление контракта с «Динамо», то клуб, а с ним и владельцы, могут сорвать на этом солидный куш. Но неблагоприятных вариантов – начиная от утраты игроком мотивации и до провала «бело-синих» на континентальной арене – несравнимо больше, а потому ставка Игоря Суркиса очень неоднозначная и рискованная.
Впрочем, риск – дело благородное и кто на него не идет, тот, как известно, в конечном счете на шампанское претендовать не в праве. Поэтому «Динамо» и его владельцы предложили нам как минимум одну кадровую интригу, за дальнейшим развитием которой всем, кто интересуется делами УПЛ, предстоит не без интереса наблюдать в ближайшие месяцы…
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