Суркис рассказал о ситуации Цыганкова. Предложений по игроку нет

Президент «Динамо» Игорь Суркис рассказал о том, что вариантов с продажей Виктора Цыганкова как не было, так до сих пор и нет.

«Для продажи Цыганкова должно быть предложение. Писали о «Севилье», еще что-то. Это слухи. Я подтверждаю, что никакого реального предложения по Цыганкову не было».

«Забарный и Шапаренко? Давайте не обсуждать то, что не случилось. Не буду вдаваться в трансферные подробности, сейчас у нас важные матчи. Будет достойное предложение - рассмотрим», - сказал Суркис.

Контракт Цыганкова завершается через год, поэтому клубу нужно будет решать вопрос с судьбой игрока.