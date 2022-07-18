Суркис рассказал о ситуации Цыганкова. Предложений по игроку нет
Виктор, похоже, пока остается в команде
Президент «Динамо» Игорь Суркис рассказал о том, что вариантов с продажей Виктора Цыганкова как не было, так до сих пор и нет.
«Для продажи Цыганкова должно быть предложение. Писали о «Севилье», еще что-то. Это слухи. Я подтверждаю, что никакого реального предложения по Цыганкову не было».
«Забарный и Шапаренко? Давайте не обсуждать то, что не случилось. Не буду вдаваться в трансферные подробности, сейчас у нас важные матчи. Будет достойное предложение - рассмотрим», - сказал Суркис.
Контракт Цыганкова завершается через год, поэтому клубу нужно будет решать вопрос с судьбой игрока.
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