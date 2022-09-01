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Украина. Премьер лига
01 сентября 2022, 18:45 |
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Рух – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Игра во Львове для горняков станет очередной проверкой сил перед стартом в Лиге чемпионов

01 сентября 2022, 18:45 |
40
0
Рух – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ФК Шахтер

Третий тур чемпионата Украины по футболу в Премьер-Лиге откроют «Рух» и «Шахтер». Матч состоится на львовском стадионе «Украина» и будет очень важным для обеих команд.   

Рух

Хозяева поля неудачно стартовали в новом чемпионате. Сперва они проиграли дома харьковскому «Металлисту» 1:2 в поединке, который многим запомнился тремя длительными остановками из-за воздушных тревог. А во втором туре подопечные Леонида Кучука уступили в Ковалевке местному «Колосу» 0:2. Если же брать во внимание  предыдущий сезон, то безвыигрышная серия «Руха» достигла уже отметки четырех (2 ничьи и 2 поражения).

Надо отметить, что у львовян сейчас достаточно много молодых игроков, особенно в линии защиты. И, судя по последним матчам, пока они еще далеко небезгрешны. А ведь для того, чтобы добиваться положительного результата, прежде всего, нужна надежная оборона. Если «Рух» справится с решением данной проблемы, то очки обязательно появятся. Вот только когда это произойдет, пока большой вопрос.   

Понятное дело, что такая ситуация не может не беспокоить ни руководство клуба, ни его болельщиков, ни, естественно, самих футболистов. Поэтому львовская команда будет особенно тщательно настраиваться на встречу с горняками. Тем более, что в нынешней ситуации вполне реально побороться с ними не только за ничью, а и за победу.

Шахтер

Перед подопечными Игоря Йовичевича сейчас стоят более глобальные задачи. Ведь уже совсем близко старт в групповом турнире Лиги чемпионов, где соперники явно помастеровитее, чем в украинской Премьер-Лиге. А что мы видим на самом деле? За первые два тура нового чемпионата страны в активе «Шахтера» всего лишь один забитый гол. С такими результатами не то что на евроарене будет сложно рассчитывать на успех, а и очень тяжело надеяться на очередной титул чемпиона страны.  

Конечно, никто не спорит, что в связи с войной донецкий клуб претерпел значительные изменения. Его покинули многие ведущие легионеры. Но ведь и  приобретения у горняков достаточно качественные по украинским меркам – Зубков, Петряк, Тотовицкий, теперь еще и Швед. Все они футболисты достаточно высокого уровня и поэтому должны без особой раскачки вливаться в коллектив. Пока же это происходит довольно медленно.

И еще. Давайте не забывать, что «Шахтер» один из базовых клубов сборной Украины, которой в конце сентября придется провести три ответственных матча Лиги наций. Так что и для тренерского штаба Александра Петракова тоже очень важно, чтобы игроки сборной уже были бы в хорошей форме.     

Статистика матчей

На уровне украинской Премьер-Лиги соперники провели всего лишь три поединка. Две победы у горняков, один раз была зафиксирована ничья. Разница забитых и пропущенных мячей 5-1 в пользу «Шахтера». В последний раз команды встречались 21 ноября прошлого года в Киеве на НСК «Олимпийский». Номинальные хозяева поля выиграли 2:0. Голы забили Маркос Антонио и Тете.  

Ориентировочные составы

«Рух»: Панькив, Сыч, Дидык, Лях, Слюсар, Сапуга, Федорчук, Бойчук, Таллес, Соломон,  Климчук

«Шахтер»: Трубин, Конопля, Кривцов, Бондарь, Матвиенко, Степаненко, Джурасек, Мудрик, Петряк, Судаков, Сикан

Прогноз на противостояние

«Шахтер» явно укрепился за последние две-три недели и это не может не сказаться. Хотя «звездные» новички пока не могут в полной себя проявить, но уже их присутствие на поле или на скамейке запасных уже должно быть стимулом для остальных играть лучше и ярче. Плюс должен набрать форму Ласина Траоре, который запомнился на старте прошлого сезона с самой положительной стороны. Ставим на победу «Шахтера» 2:1. 

2 сентября, пятница

«Рух» – «Шахтер»
Львов. Стадион «Украина». 17:00
ТВ-трансляция на телеканале «Setanta Sports»
ШАХТЕР - РУХ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Арбитр - Евгений Арановский (Киев)
Прогноз Sport.ua — 2:1

 

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Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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