Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вопреки сопротивлению. Шахтер в меньшинстве одолел Рух
Чемпионат Украины
Рух Львов
02.09.2022, FT 0 : 1
Шахтер Донецк
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
02 сентября 2022, 19:01 | Обновлено 02 сентября 2022, 19:11
1657
17

Вопреки сопротивлению. Шахтер в меньшинстве одолел Рух

Михаил Мудрик был удален еще по ходу первого тайма

02 сентября 2022, 19:01 | Обновлено 02 сентября 2022, 19:11
1657
17
Вопреки сопротивлению. Шахтер в меньшинстве одолел Рух
ФК Шахтер Донецк

Во Львове на стадионе «Украина» состоялся матч 3-го тура украинской Премьер-лиги, в котором местный «Рух» принимал чемпиона Украины – донецкий «Шахтер».

Чтобы посмотреть поединок, болельщикам нужно было пройти квест под названием «найти трансляцию поединка на RUH TV». Проблемы с просмотром у многих возникли по той причине, что съемочную группу официального транслятора УПЛ Setanta Sports, как и на первый домашний поединок «Руха» в сезоне, к работе не допустили.

«Горняки», которых этим летом возглавил беглый хорватский экс-наставник «Днепра-1» Игор Йовичевич, были явными фаворитами встречи. Однако перестройка в донецкой команде, связанная с уходом почти всех легионеров, оставляла львовянам определенные шансы зацепиться за очки в поединке.

«Шахтер», как и следует чемпиону, с первых минут взял мяч под контроль и владел практически полной инициативой. «Рух» играл на контратаках и порой отвечал весьма опасно – порой угрозы воротам Анатолия Трубина иногда были не менее острыми, чем моменты у дончан во время позиционных наступлений.

На 35 минуте шансы команды Леонида Кучука значительно возросли, когда Михаил Мудрик получил прямую красную карточку за грубый фол против Марко Сапуги, оставив гостей вдесятером. Перед удалением Мудрик был очень близок к взятию ворот, однако Юрий Панькив совершил фантастический сейв.

На перерыв, несмотря на несколько голевых моментов у обеих команд, футболисты ушли с нулями на табло. А при просмотре первой половины второго тайма можно были уснуть – вратарям почти не приходилось включаться в игру. Казалось, что встреча так и завершится безголевой ничьей, но «Шахтер» все же вырвал победу.

На 78 минуте Валерий Бондарь навесил в штрафную площадку, где довольно неожиданно оказался Ефим Конопля, который сумел прыгнуть выше всех и классно пробил головой, – мяч снял паутину с девятки ворот Панькива. И после этого уже игрокам «Руха» гол был нужен больше, чем сопернику.

Очень непривычно для многих было наблюдать за тем, как футболисты «Шахтера», игравшие в меньшинстве, тянули время, дожидаясь финального свистка, поскольку цифры на табло в сложившейся ситуации их вполне устраивали.

1:0 – «Шахтер» увозит из Львова три очка и временно возглавляет турнирную таблицу УПЛ, имея в активе семь баллов после трех сыгранных поединков. У «руховцев» ситуация довольно плачевная, они потерпели третье поражение кряду на старте чемпионата.

В четвертом туре обе команды проведут номинально домашние поединки: «Рух» будет принимать луганскую «Зарю», а «Шахтер» сыграет против одесского «Черноморца».

Украинская Премьер-лига. 3-й тур.

«Рух» – «Шахтер» - 0:1

Конопля, 78

Бондаренко, 20, Конопля, 65, Трубин, 90+4

Мудрик, 35 (грубый фол)

«Рух»: Панькив – Лях, Дидык, Слюсар, Сыч – Федорчук, Сапуга – Соломон-Отабор (Б. Бойчук, 60), Притула (Мисик, 80), Рунич – Климчук (Таллес, 80).

«Шахтер»: Трубин – Михайличенко (Траоре, 59), Матвиенко, Бондарь, Конопля – Степаненко – Мудрик, Судаков (Швед, 90+3), Бондаренко (Джурасек, 71), Петряк (Тейлор, 58) – Сикан (Зубков, 46).

Арбитр: Евгений Арановский (Киев).

Стадион: «Украина» (Львов).

Удары (в створ): 6 (1) – 7 (3)
Угловые: 2 – 3
Оффсайды: 4 – 0.

РУХ - ШАХТЕР. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 16°C

По теме:
ФОТО. Наступил на ногу. Мудрик получил прямую красную карточку
УПЛ будет обжаловать решение Печерского суда по телетрансляциям
Победный почин. Сборная Украины стартовала на Евро-2022
чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Рух Львов Рух - Шахтер отчеты Михаил Мудрик Денис Шаховец
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Денис Шаховец
Денис Шаховец Sport.ua
Оцените материал
(15)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Плюс 500 миллионов и рекорд. Клубы АПЛ потратили летом 1,9 миллиарда
Футбол | 02 сентября 2022, 16:30 0
Плюс 500 миллионов и рекорд. Клубы АПЛ потратили летом 1,9 миллиарда
Плюс 500 миллионов и рекорд. Клубы АПЛ потратили летом 1,9 миллиарда

Новый трансферный рекорд

Костюк рассказала, почему не пожала руку Азаренко после матча
Теннис | 02 сентября 2022, 11:25 10
Костюк рассказала, почему не пожала руку Азаренко после матча
Костюк рассказала, почему не пожала руку Азаренко после матча

Марта объяснила свою позицию

Йовичевич, спаси! Почему Швед перешел в Шахтер?
Футбол | 01.09.2022, 21:55
Йовичевич, спаси! Почему Швед перешел в Шахтер?
Йовичевич, спаси! Почему Швед перешел в Шахтер?
Источник: Днепр-1 получил финальное предложение по Довбику
Футбол | 01.09.2022, 21:34
Источник: Днепр-1 получил финальное предложение по Довбику
Источник: Днепр-1 получил финальное предложение по Довбику
СУРКИС: «Я отказал Жироне по Цыганкову. По Забарному предложений не было»
Футбол | 01.09.2022, 23:07
СУРКИС: «Я отказал Жироне по Цыганкову. По Забарному предложений не было»
СУРКИС: «Я отказал Жироне по Цыганкову. По Забарному предложений не было»
Комментарии 17
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
max12im
Руху треба змінити назву на Нерухомість.
Навіщо ця команда взагалі грає в УПЛ?
Шахта з кожним матчем додає.
Приємно бачити український Шахтар, який прогресує.
Ответить
+3
romanchik.8409
Каннабис молодец!
Ответить
+3
mayakovskiy1
Пацани, хто знає на якому місці зараз Динамо?
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
veter
Получился какой то товарищеский спарринг типа в меньшинстве на выезде 
Сапуга бегал как олень до конца игры и даже не хромал 
Кучук орал про Валеру и правую ногу и никто ему даже жёлтую не дал
Не ожидал от рыжей головы такой прыти но начал то всё Траоре 
С таким футболом мы далеко не уедем от Львова
Ответить
+2
romanchik.8409
Не пойму клоунов, которые пишут,что Шахтер с такой игрой и в топ 5 не попадёт...Они смотрят вообще УПЛ?Типо, Шахтёр стал слабее,а все прям усилились... Ещё раз повторюсь, нормально Шахтёр смотрится с с таким новым составом.В 2 ке будет...В своё время и бразилы мучались с автобусами...
Ответить
+1
Maks_krot
А где ботва дынамо суркисов,которая после удаления пуху победу ванговали ,слюни пускаете ну пускайте дальше убогие  : -D
Ответить
+1
Показать Скрыть 2 ответа
Иван Иванов
ШД играет сумбурно, но хотя бы моменты создаёт, для начала неплохо. Посмотрим что будет делать ШД без Мудрика в след. матче 
Ответить
0
AK.228
Головне - перемога!!!
Ответить
-1
Maks_krot
С каждой игрой все лучше и лучше  ,даже купленный судейка не помог пуху козловского ,все уже в строю ,и Траоре и Зубков ,и Швед даже вышел на пару минут ,жаль корней на долго выбыл .удачи в стартовом матче ЛЧ.Конопля отлично .С победой 
Ответить
-4
mayakovskiy1
Ну что Арановский очень старался, но не помогло. Понравилось что Шахта украинским составом в меньшинстве возила соперника. Плюс третий матч на ноль. С защитой все ок
Ответить
-5
Показать Скрыть 1 ответ
AK.228
Як не намагався тютюнове лайно, але Шахтар виграв 
Ответить
-6
Аргумент
Судья убил игру ,ну конопля убил рух.В меньшинстве почти 60 мин ,и вырвали победу .Молодцы. 
Ответить
-6
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Трансферное лето 2022 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Трансферное лето 2022 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
31.08.2022, 19:00 2
Футбол
УСИК: «На моем заборе русские оставили инициалы Владимира Зеленского»
УСИК: «На моем заборе русские оставили инициалы Владимира Зеленского»
02.09.2022, 12:39 3
Бокс
ЧМ-2022. Известно время начала матча 1/8 финала Нидерланды – Украина
ЧМ-2022. Известно время начала матча 1/8 финала Нидерланды – Украина
01.09.2022, 11:30
Волейбол
У Холанда снова хет-трик для Ман Сити. Арсенал выиграл матч без Зинченко
У Холанда снова хет-трик для Ман Сити. Арсенал выиграл матч без Зинченко
31.08.2022, 23:35
Футбол
Стало известно, с кем сыграет Украина. Пары 1/8 финала ЧМ-2022 по волейболу
Стало известно, с кем сыграет Украина. Пары 1/8 финала ЧМ-2022 по волейболу
01.09.2022, 00:19 7
Волейбол
Календарь и результаты матчей чемпионата мира по волейболу 2022 года
Календарь и результаты матчей чемпионата мира по волейболу 2022 года
01.09.2022, 11:45 5
Волейбол
ОФИЦИАЛЬНО. Владислав Кабаев – игрок Динамо Киев
ОФИЦИАЛЬНО. Владислав Кабаев – игрок Динамо Киев
31.08.2022, 18:20 16
Футбол
Печерский суд запретил УПЛ и УАФ блокировать трансляции на ютуб-каналах
Печерский суд запретил УПЛ и УАФ блокировать трансляции на ютуб-каналах
01.09.2022, 15:05 58
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности