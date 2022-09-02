Вопреки сопротивлению. Шахтер в меньшинстве одолел Рух

Во Львове на стадионе «Украина» состоялся матч 3-го тура украинской Премьер-лиги, в котором местный «Рух» принимал чемпиона Украины – донецкий «Шахтер».

Чтобы посмотреть поединок, болельщикам нужно было пройти квест под названием «найти трансляцию поединка на RUH TV». Проблемы с просмотром у многих возникли по той причине, что съемочную группу официального транслятора УПЛ Setanta Sports, как и на первый домашний поединок «Руха» в сезоне, к работе не допустили.

«Горняки», которых этим летом возглавил беглый хорватский экс-наставник «Днепра-1» Игор Йовичевич, были явными фаворитами встречи. Однако перестройка в донецкой команде, связанная с уходом почти всех легионеров, оставляла львовянам определенные шансы зацепиться за очки в поединке.

«Шахтер», как и следует чемпиону, с первых минут взял мяч под контроль и владел практически полной инициативой. «Рух» играл на контратаках и порой отвечал весьма опасно – порой угрозы воротам Анатолия Трубина иногда были не менее острыми, чем моменты у дончан во время позиционных наступлений.

На 35 минуте шансы команды Леонида Кучука значительно возросли, когда Михаил Мудрик получил прямую красную карточку за грубый фол против Марко Сапуги, оставив гостей вдесятером. Перед удалением Мудрик был очень близок к взятию ворот, однако Юрий Панькив совершил фантастический сейв.

На перерыв, несмотря на несколько голевых моментов у обеих команд, футболисты ушли с нулями на табло. А при просмотре первой половины второго тайма можно были уснуть – вратарям почти не приходилось включаться в игру. Казалось, что встреча так и завершится безголевой ничьей, но «Шахтер» все же вырвал победу.

На 78 минуте Валерий Бондарь навесил в штрафную площадку, где довольно неожиданно оказался Ефим Конопля, который сумел прыгнуть выше всех и классно пробил головой, – мяч снял паутину с девятки ворот Панькива. И после этого уже игрокам «Руха» гол был нужен больше, чем сопернику.

Очень непривычно для многих было наблюдать за тем, как футболисты «Шахтера», игравшие в меньшинстве, тянули время, дожидаясь финального свистка, поскольку цифры на табло в сложившейся ситуации их вполне устраивали.

1:0 – «Шахтер» увозит из Львова три очка и временно возглавляет турнирную таблицу УПЛ, имея в активе семь баллов после трех сыгранных поединков. У «руховцев» ситуация довольно плачевная, они потерпели третье поражение кряду на старте чемпионата.

В четвертом туре обе команды проведут номинально домашние поединки: «Рух» будет принимать луганскую «Зарю», а «Шахтер» сыграет против одесского «Черноморца».

Украинская Премьер-лига. 3-й тур.

«Рух» – «Шахтер» - 0:1

Конопля, 78

Бондаренко, 20, Конопля, 65, Трубин, 90+4

Мудрик, 35 (грубый фол)

«Рух»: Панькив – Лях, Дидык, Слюсар, Сыч – Федорчук, Сапуга – Соломон-Отабор (Б. Бойчук, 60), Притула (Мисик, 80), Рунич – Климчук (Таллес, 80).

«Шахтер»: Трубин – Михайличенко (Траоре, 59), Матвиенко, Бондарь, Конопля – Степаненко – Мудрик, Судаков (Швед, 90+3), Бондаренко (Джурасек, 71), Петряк (Тейлор, 58) – Сикан (Зубков, 46).

Арбитр: Евгений Арановский (Киев).

Стадион: «Украина» (Львов).

Удары (в створ): 6 (1) – 7 (3)

Угловые: 2 – 3

Оффсайды: 4 – 0.

РУХ - ШАХТЕР. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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