Рух – Шахтер – 0:1. Текстовая трансляция матча
Стенограмма поединка 3-го тура Украинской Премьер-лиги
Украинская Премьер-лига. 3-й тур.
«Рух» – «Шахтер» - 0:1
Конопля, 78
Бондаренко, 20, Конопля, 65, Трубин, 90+4
Мудрик, 35 (грубый фол)
«Рух»: Панькив – Лях, Дидык, Слюсар, Сыч – Федорчук, Сапуга – Соломон-Отабор (Б. Бойчук, 60), Притула (Мисик, 80), Рунич – Климчук (Таллес, 80).
Запасные: Герета, Холод, Довгий, Пидгурский, Федор, Карабин.
«Шахтер»: Трубин – Михайличенко (Траоре, 59), Матвиенко, Бондарь, Конопля – Степаненко – Мудрик, Судаков (Швед, 90+3), Бондаренко (Джурасек, 71), Петряк (Тейлор, 58) – Сикан (Зубков, 46).
Запасные: Шевченко, Пятов, Топалов, Очеретько, Фарина, Козик.
Арбитр: Евгений Арановский (Киев).
Стадион: «Украина» (Львов).
Наши оценки:
«Рух» (замены): Б. Бойчук – 5,5, Мысык – б/о, Таллес – б/о.
«Шахтер» (замены): Зубков – 5,5, Тейлор – 6,0, Траоре – 5,5, Джурасек – 5,5, Швед – б/о.
В пятницу, 2-го сентября, состоится поединок 3-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся львовский «Рух» и донецкий «Шахтер». Матч пройдет в Львове, на поле стадиона «Украина», начало в 17:00.
Команда под руководством Игора Йовичевича на старте сезона ожидаемо испытывает проблемы игрового характера, однако уже сумела забить первый гол в новом розыгрыше УПЛ и даже набрала первые три очка в игре против амбициозного криворожского «Кривбасса» (1:0). Львовский «Рух», в том же самое время, сейчас является одним из аутсайдеров и куда чаще попадает в неприятные ситуации по типу матчей длительностью 4,5 часа или скандалы, связанные с организаций трансляций. В прошлом сезоне «горняки» дважды обыграли соперников (оба раза – 2:0), но сейчас все команды примерно равного уровня.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Рух» – «Шахтер». За ходом матча можно следить по этой ссылке.
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