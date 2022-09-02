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Рух Львов
02.09.2022, FT 0 : 1
Шахтер Донецк
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Украина. Премьер лига
02 сентября 2022, 17:00 | Обновлено 02 сентября 2022, 19:23
8722
56

Рух – Шахтер – 0:1. Текстовая трансляция матча

Стенограмма поединка 3-го тура Украинской Премьер-лиги

02 сентября 2022, 17:00 | Обновлено 02 сентября 2022, 19:23
8722
56
Рух – Шахтер – 0:1. Текстовая трансляция матча
ФК Шахтер Донецк

Украинская Премьер-лига. 3-й тур.

«Рух» – «Шахтер» - 0:1

Конопля, 78

Бондаренко, 20, Конопля, 65, Трубин, 90+4

Мудрик, 35 (грубый фол)

«Рух»: Панькив – Лях, Дидык, Слюсар, Сыч – Федорчук, Сапуга – Соломон-Отабор (Б. Бойчук, 60), Притула (Мисик, 80), Рунич – Климчук (Таллес, 80).

Запасные: Герета, Холод, Довгий, Пидгурский, Федор, Карабин.

«Шахтер»: Трубин – Михайличенко (Траоре, 59), Матвиенко, Бондарь, Конопля – Степаненко – Мудрик, Судаков (Швед, 90+3), Бондаренко (Джурасек, 71), Петряк (Тейлор, 58) – Сикан (Зубков, 46).

Запасные: Шевченко, Пятов, Топалов, Очеретько, Фарина, Козик.

Арбитр: Евгений Арановский (Киев).

Стадион: «Украина» (Львов).

Наши оценки:

«Рух» (замены): Б. Бойчук – 5,5, Мысык – б/о, Таллес – б/о.

«Шахтер» (замены): Зубков – 5,5, Тейлор – 6,0, Траоре – 5,5, Джурасек – 5,5, Швед – б/о.

В пятницу, 2-го сентября, состоится поединок 3-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся львовский «Рух» и донецкий «Шахтер». Матч пройдет в Львове, на поле стадиона «Украина», начало в 17:00.

Команда под руководством Игора Йовичевича на старте сезона ожидаемо испытывает проблемы игрового характера, однако уже сумела забить первый гол в новом розыгрыше УПЛ и даже набрала первые три очка в игре против амбициозного криворожского «Кривбасса» (1:0). Львовский «Рух», в том же самое время, сейчас является одним из аутсайдеров и куда чаще попадает в неприятные ситуации по типу матчей длительностью 4,5 часа или скандалы, связанные с организаций трансляций. В прошлом сезоне «горняки» дважды обыграли соперников (оба раза – 2:0), но сейчас все команды примерно равного уровня.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Рух» – «Шахтер». За ходом матча можно следить по этой ссылке.

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Шахтер Донецк Рух Львов текстовая трансляция чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Рух - Шахтер
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 56
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veter
Хоть бы комментатор не потерял голос и не поперхнулся от цикавости всього такого
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+3
pricolist
Червона за це? Ну, Циганик то не проти, але за такий фол давати червону, дивно 
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+3
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футфан
Радий що Шахтар забив
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+2
DK1961
Без браузилов - полный ноль
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+2
romanchik.8409
На усмотрение судьи..Мог и жёлтую дать...Первое нарушение от игрока в матче..Явно без умысла..
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+2
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romanchik.8409
Тлумак в гавно)))
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+1
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veter
Чего орёт Цыганык ведь комментатор должен быть ни за кого
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+1
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romanchik.8409
Пробили автобус..И такие игры будут почти со всеми...Кроме Днепра,Динамо..
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+1
Serhiy Vyhryst
Без Мудрика нема гри. Так само Динамо років 7 тому грало постійно на Ярмоленка.
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+1
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veter
Как в чемпионате раши какие то вопли на рузькой мове со скамейки Руха
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+1
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FootFun
А ще "дуже приємно" слухати Циганика
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+1
romanchik.8409
Вывод: Конопля убил Рух. Хорошая Конопля 
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0
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AK.228
супер
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0
romanchik.8409
Незадоволений Сич 😂😂😂
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0
Показать Скрыть 1 ответ
Ukraine Украина
в 4 туре можно ставить на Черноморец) победа в  1гол) без мудрика точно не выйграют
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0
Aleks04
"звізда", "звьоздний" клуб (c) Сподіваюся Рух поставить вискочок на місце
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0
DK1961
Если судьи будут ТАКОЙ Шахтер судить как положено, то он выше 5 места не поднимется
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0
avk2307
Про червону:
Перегляньте будь ласка гру Чорноморець - Шахтар  минулорічну. Фол Білошевського на 12 хвилині і вилучення та коментарі експертів в студії каналів і дописи на спорт юа
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Sergey Gorbachenko
Дуже грубо грає Шахтар. Не очікував...
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0
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romanchik.8409
Ор)) Осередок Карпат во главе с Тлумаком,сидят бухают 😂😂И в трансляцию попало
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