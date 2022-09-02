Украина. Премьер лига02 сентября 2022, 17:00 | Обновлено 02 сентября 2022, 17:16
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Рух – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 2 сентября в 17:00 поединок 3-го тура Украинской Премьер-лиги
02 сентября 2022, 17:00 | Обновлено 02 сентября 2022, 17:16
5702
3
2 сентября в 17:00 в матче 3-го тура Украинской Премьер-лиги играют «Рух» и «Шахтер».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Матч проходит во Львове на стадионе «Украина».
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча
Рух – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию проводят телеканалы 2+2 и Ruh TV.
Читайте также:Рух – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
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События матча
35’
Игрок команды Шахтер Донецк получает красную карточку.
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Комментарии 3
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Не агітуйте тут цих прихильників антипулу! І канали г+г!
Так а де безоплатно подивитись, хтось може надіслати посилання на трансляцію?
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