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Рух Львов
перерыв 0 : 0
Шахтер Донецк
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Украина. Премьер лига
02 сентября 2022, 17:00 | Обновлено 02 сентября 2022, 17:16
5702
3

Рух – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 2 сентября в 17:00 поединок 3-го тура Украинской Премьер-лиги

02 сентября 2022, 17:00 | Обновлено 02 сентября 2022, 17:16
5702
3
Рух – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Рух

2 сентября в 17:00 в матче 3-го тура Украинской Премьер-лиги играют «Рух» и «Шахтер».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Матч проходит во Львове на стадионе «Украина».

Рух – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию проводят телеканалы 2+2 и Ruh TV.

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События матча

35’
Игрок команды Шахтер Донецк получает красную карточку.
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Источник Sport.ua
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Макс Максов
Не агітуйте тут цих прихильників антипулу! І канали г+г!
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Yaroslav Falyush
Так а де безоплатно подивитись, хтось може надіслати посилання на трансляцію? 
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